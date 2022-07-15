Батут и «ракете легче»: публикации Рогозина на посту главы Роскосмоса

16 июня 2022 года Twitter заблокировал аккаунт Рогозина после публикации твита про Украину. Рогозин написал об этом в своем Telegram-канале и на странице ВКонтакте, добавив: «К сожалению, твиттер превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды»