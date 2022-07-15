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Батут и «ракете легче»: публикации Рогозина на посту главы Роскосмоса
15 июля Владимир Путин уволил с поста главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Рогозин через некоторое время перейдет на новую работу. Среди интернет-пользователей бывший глава «Роскосмоса» известен яркими постами в соцсетях (Twitter в России заблокирован с марта, Рогозин продолжал им пользоваться). РБК вспомнил его яркие публикации
В 2014 году в ответ на санкции против российской космической промышленности Дмитрий Рогозин предложил США запускать астронавтов с помощью батута. В 2020 году, после введения нового пакета санкций Рогозин написал: «батут заработал»
В феврале 2022 года Дмитрий Рогозин в своем Твиттере эмоционально отреагировал на заявление Европейского космического агентства, где посчитали маловероятным запуск исследовательской миссии «ЭкзоМарс» на фоне спецоперации на Украине и санкций против России
Рогозин также известен своими пикировками с основателем SpaceX Илоном Маском. Так он ответил на пост Маска, где тот написал: «Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка — Украина»
Продолжение спора. Текст Маска ниже: «Вижу, вы жесткий переговорщик!». Рогозин сделал отсылку к твиту Маска от 2021 года с текстом «Как минимум половина моих твитов была сделана на фарфоровом троне»
А в 2021 году в вопросе о необходимости частных инвестиций в космическую отрасль они сошлись. Маск твитнул аплодирующий эмодзи в ответ Рогозину
В июне 2020 года личный Твиттер-аккаунт Рогозина перешел «Роскосмосу». Некоторое время там еще оставались старые твиты
Этот пост Рогозин публиковал еще в 2014 году, в должности вице-премьера
16 июня 2022 года Twitter заблокировал аккаунт Рогозина после публикации твита про Украину. Рогозин написал об этом в своем Telegram-канале и на странице ВКонтакте, добавив: «К сожалению, твиттер превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды»