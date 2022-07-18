Кремль назвал важной встречу Путина с главами Ирана и Турции в Тегеране

Ибрагим Раиси (слева) и Владимир Путин (Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters)

Встреча российского президента Владимира Путина с коллегами из Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом очень важна, это возможность обсудить глобальные проблемы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Главы Ирана, Турции и России договорились встретиться в Тегеране по очередности. Эта встреча очень важна, это шанс обсудить <...> региональные и международные проблемы», — пояснил он, отвечая на вопрос о причинах поездки Путина.

Песков рассказал, что российский президент планирует встретиться также с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, пишет «РИА Новости». Также с Раиси и Эрдоганом Путин обменяется мнениями по «наиболее горячим точкам».

Саммит Ирана, России и Турции (астанинский формат), посвященный урегулированию конфликта в Сирии, пройдет в Тегеране 19 июля. В Турции говорили, что Эрдоган планирует на полях саммита провести двусторонние переговоры с Путиным.

Турция активно участвует в инициативах, связанных с разрешением ситуации на Украине. В конце марта Стамбул стал площадкой ключевого этапа переговоров о мирном урегулировании между Москвой и Киевом, когда последний передал российской делегации свои предложения, которые включали согласие Украины на безъядерный и внеблоковый статус, а также отказ от попыток военным путем вернуть Крым и Донбасс. Однако в апреле переговорный процесс был приостановлен.

Также Анкара принимает активное участие в разрешении ситуации с украинским зерном. В середине июля в Стамбуле прошли консультации по вывозу зерна с участием России, Украины, Турции и ООН, где стороны договорились создать координационный центр. Участники встречи поддержали предложения России, подготовка над итоговым документом «Черноморская инициатива» будет завершена в ближайшее время, сообщали в российском Минобороны.

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По информации источников The Wall Street Journal, в соответствии с достигнутым соглашением вывоз зерна будет возможен из трех украинских портов под конвоем флота Украины, на время прохождения кораблей будет объявлен режим прекращения огня и организовано траление мин. Кроме того, ВМС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы учесть опасения России, что те могут быть использованы для доставки западного оружия киевским силам, писало издание.