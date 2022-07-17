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Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным в Иране

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран.

19 июля в Тегеране состоится саммит Ирана, России и Турции (астанинский формат), посвященный урегулированию конфликта в Сирии.

«На полях саммита президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — сообщила пресс-служба турецкого лидера.

Ранее предстоящие переговоры Путина и Эрдогана подтвердили в Кремле.

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