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Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным в Иране
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран.
19 июля в Тегеране состоится саммит Ирана, России и Турции (астанинский формат), посвященный урегулированию конфликта в Сирии.
«На полях саммита президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — сообщила пресс-служба турецкого лидера.
Ранее предстоящие переговоры Путина и Эрдогана подтвердили в Кремле.