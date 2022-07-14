«РИА Новости» узнало предварительную дату новых переговоров по зерну

Очередной раунд переговоров по зерну в Стамбуле может пройти в середине следующей недели. Как сообщала WSJ, возможная сделка будет включать режим прекращения огня и частичное разминирование

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Предварительная дата новой встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу вывоза украинского зерна — 20–21 июля, сообщил источник «РИА Новости».

«Но это пока не точно, все согласуется сторонами, корректировки возможны», — добавил собеседник агентства.

Переговоры по экспорту зерна с Украины с участием представителей России, Украины, Турции и ООН проходили в Стамбуле. Они завершились 13 июля.

Во время переговоров в Стамбуле Россия представила пакет предложений по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов в Черном море, сообщило Минобороны. В чем они заключаются, в ведомстве не уточнили.

Встреча была закрытой. По ее итогам стороны договорились создать в Стамбуле координационный центр, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, на следующей неделе украинская и российская делегации встретятся вновь.

Акар также отметил, что стороны достигли соглашения «по ряду технических вопросов, в частности по совместному контролю на выходах из портов и пунктах прибытия и безопасности транзитных путей». По словам источников The Wall Street Journal, сделка предполагает, что зерно можно будет вывезти из трех украинских портов под конвоем флота Украины. На время их прохождения будет объявлен режим прекращения огня и организовано траление мин.

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Турецкие ВМС, в свою очередь, будут проверять пустые суда под зерно, прибывающие в украинские порты, пишет WSJ. По данным издания, Россия требует проверок, чтобы суда не использовались для доставки на Украину западного оружия.