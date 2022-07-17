Власти Запорожья призвали Зеленского вывести войска

Президент Украины Владимир Зеленский должен вывести войска с территории Запорожской области, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Регион находится под частичным контролем российских военных, областной центр контролируется украинской армией.

«Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — сказал Рогов.

По его словам, население подконтрольной Киеву части Запорожской области просит «избавить их от оккупации украинских националистов».

Он призвал жителей города не получать повесток, не находиться по адресу регистрации и уезжать из города на «освобожденную территорию».

Под контролем России — южная и центральная части Запорожской области, из крупных городов региона это Бердянск, Мелитополь, Васильевка. На этих территориях действует бивалютная система, то есть рубли используются наравне с гривнами, жителям выдают российское гражданство по упрощенной процедуре.

Новые власти региона не раз заявляли, что намерены провести референдум о вхождении области в состав России. 14 июля Рогов допустил, что голосование пройдет в начале осени, по его словам, жители требуют провести его как можно скорее. Позже он заявил, что Запорожская область «навсегда найдена Россией» и потеряна Украиной.