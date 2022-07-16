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Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожье

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) собираются взорвать автомобильный мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российских военных в том, что они наносят неизбирательные удары, заявили в российском Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Речь идет об автомобильном мосте через реку Янчур. В оборонном ведомстве заявили, что после подрыва моста украинские силовики хотели распространить информацию об этом в СМИ Запада и своей страны.

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«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», — подчеркнули в ведомстве. Такие заявления Минобороны делало неоднократно.

Ранее, в середине июня, ведомство обвинило ВСУ в инсценировке удара по больнице в Одессе. По данным Минобороны, украинские войска инсценировали результаты удара по медицинскому учреждению, якобы нанесенного российскими Вооруженными силами, и сняли это на камеру. Постановочные материалы собирались распространить в украинских и западных СМИ, утверждали в оборонном ведомстве.

По адресу, который приводило Минобороны находится городская детская поликлиника № 7.

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