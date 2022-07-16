Сенатор США призвал не принимать в НАТО страны бывшего Советского Союза

В Североатлантический альянс не должны принимать страны бывшего Советского Союза, чтобы не провоцировать агрессию России, заявил сенатор США Рэнд Пол в своей статье для The American Conservative.

«Говоря о расширении НАТО, мы должны четко понимать, что остальные бывшие государства бывшего Советского Союза не будут приняты в альянс», — написал он, подчеркнув, что еще до начала военной операции на Украине выступал против расширения НАТО до российских границ, рассматривая это как ненужную провокацию.

Пол отметил, что Москва предупреждала об ответе в случае принятия Украины в НАТО. Также он предположил, что Сенат США поддержит вступление Швеции и Финляндии в альянс, добавив, что проголосует «за».

При этом сенатор призвал подумать, нужно ли размещать вооружение НАТО в Финляндии, учитывая позицию России по этому вопросу. «Русские уже объявили, что размещение определенных систем вооружения в Финляндии является красной чертой. Вопрос не в том, оправдана ли красная линия. Вопрос в том, стоит ли, зная позицию вашего противника, рисковать пуском ракет в Финляндию?», — выразил мнение политик.

В конце 2021 года Москва направила США и НАТО проект документа с гарантиями безопасности России. В нем предлагалось отказаться от расширения на восток, в том числе за счет Украины и Грузии, не размещать военные базы на постсоветском пространстве и ввести взаимные ограничения по вооружениям. В январе этого года Россия, США и НАТО провели ряд консультаций по вопросу о гарантиях безопасности, но это не привело к результатам. США назвали невозможным отказ НАТО от принятия новых членов, поскольку это противоречит политике «открытых дверей».

В июне замглавы Госдепа США Венди Шерман заявила, что у России есть законные опасения в сфере безопасности и Вашингтон видит много способов, чтобы их устранить. При этом она сочла «абсурдным» требование вернуть границы НАТО 1997 года, которое, по ее словам, российская сторона назвала «единственным способом» продвинуться в переговорах о безопасности.

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В мае Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после многолетнего отказа вступать в альянс. После успешных переговоров с Турцией, которая была против присоединения этих стран в связи с их поддержкой курдских партий, которые Анкара считает террористическими организациями, Хельсинки и Стокгольм были приглашены в альянс. Теперь протоколы об их вступлении должны ратифицировать все страны — члены НАТО. Канада стала первой из стран, кто это сделал.

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, однако предупредил о зеркальном ответе в случае размещения там военного контингента и вооружения.