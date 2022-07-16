Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Судмедэксперты исключили криминальную смерть Иваны Трамп Общество, 06:09
Курский губернатор обвинил ВСУ в обстреле приграничного поселка Политика, 05:47
Сенатор США призвал не принимать в НАТО страны бывшего Советского Союза Политика, 05:38
Более половины россиян хотя бы раз выигрывали в лотереях Общество, 05:00
В Мексике задержали беглого наркобарона Общество, 04:59
Украина пригрозила исками JPMorgan и HSBC из-за российской нефти Экономика, 04:39
Конгресс США одобрил законопроект о гарантиях права на аборт Общество, 03:58
Кабмин Японии призвал Mitsubishi и Mitsui сохранить доли в «Сахалине-2» Бизнес, 03:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Чем запомнился Рогозин на посту главы «Роскосмоса». Видео Политика, 03:00
Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения Экономика, 02:35
В Пентагоне заявили о надежде на желание России сесть за стол переговоров Политика, 02:12
Число пересекших границу России и Финляндии достигло доковидного уровня Политика, 01:33
Минобороны заявило о попытках СБУ выявить связь с Россией у одесситов Политика, 01:24
Байден заявил, что не жалеет об угрозах сделать Саудовскую Аравию изгоем Политика, 00:51
Политика ,  
0 

Сенатор США призвал не принимать в НАТО страны бывшего Советского Союза

В Североатлантический альянс не должны принимать страны бывшего Советского Союза, чтобы не провоцировать агрессию России, заявил сенатор США Рэнд Пол в своей статье для The American Conservative.

«Говоря о расширении НАТО, мы должны четко понимать, что остальные бывшие государства бывшего Советского Союза не будут приняты в альянс», — написал он, подчеркнув, что еще до начала военной операции на Украине выступал против расширения НАТО до российских границ, рассматривая это как ненужную провокацию.

Пол отметил, что Москва предупреждала об ответе в случае принятия Украины в НАТО. Также он предположил, что Сенат США поддержит вступление Швеции и Финляндии в альянс, добавив, что проголосует «за».

При этом сенатор призвал подумать, нужно ли размещать вооружение НАТО в Финляндии, учитывая позицию России по этому вопросу. «Русские уже объявили, что размещение определенных систем вооружения в Финляндии является красной чертой. Вопрос не в том, оправдана ли красная линия. Вопрос в том, стоит ли, зная позицию вашего противника, рисковать пуском ракет в Финляндию?», — выразил мнение политик.

Медведев увидел риск Третьей мировой в случае вступления Украины в НАТО
Политика
Дмитрий Медведев

В конце 2021 года Москва направила США и НАТО проект документа с гарантиями безопасности России. В нем предлагалось отказаться от расширения на восток, в том числе за счет Украины и Грузии, не размещать военные базы на постсоветском пространстве и ввести взаимные ограничения по вооружениям. В январе этого года Россия, США и НАТО провели ряд консультаций по вопросу о гарантиях безопасности, но это не привело к результатам. США назвали невозможным отказ НАТО от принятия новых членов, поскольку это противоречит политике «открытых дверей».

В июне замглавы Госдепа США Венди Шерман заявила, что у России есть законные опасения в сфере безопасности и Вашингтон видит много способов, чтобы их устранить. При этом она сочла «абсурдным» требование вернуть границы НАТО 1997 года, которое, по ее словам, российская сторона назвала «единственным способом» продвинуться в переговорах о безопасности.

Читайте на РБК Pro
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции

В мае Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после многолетнего отказа вступать в альянс. После успешных переговоров с Турцией, которая была против присоединения этих стран в связи с их поддержкой курдских партий, которые Анкара считает террористическими организациями, Хельсинки и Стокгольм были приглашены в альянс. Теперь протоколы об их вступлении должны ратифицировать все страны — члены НАТО. Канада стала первой из стран, кто это сделал.

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, однако предупредил о зеркальном ответе в случае размещения там военного контингента и вооружения.

Теги
НАТО США СССР Рэнд Пол
Материалы по теме
Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО
Политика
МИД назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО печальнейшим эпизодом
Политика
Медведев увидел риск Третьей мировой в случае вступления Украины в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter