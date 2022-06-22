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Военная операция на Украине ,  
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США назвали законными часть опасений России в сфере безопасности

При этом замгоссекретаря США Венди Шерман назвала «абсурдным» предложение вернуть НАТО к границам 1997 года ради обеспечения безопасности России
Венди Шерман
Венди Шерман (Фото: Johanna Geron / AP)

США понимают законные опасения России в сфере безопасности и видят много способов их устранить, заявила заместитель главы Госдепа Венди Шерман в ходе форума США и ЕС, посвященного вопросам обороны. Трансляция велась на YouTube.

«Я лично встречалась с российскими коллегами, чтобы сказать: да, мы понимаем, что у вас есть некоторые законные опасения по поводу безопасности, и есть много способов, которыми мы можем их решить», — сказала она.

Шерман назвала «абсурдным» требование вернуть границы НАТО 1997 года, которое, по ее словам, российская сторона назвала «единственным способом» продвинуться в переговорах о безопасности.

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Фото:Шах Айвазов / AP

Она также сказала, что страны, желающие присоединиться к НАТО, сами принимают решение об этом, другие государства не должны делать это за них.

В конце 2021 года Москва предложила США и НАТО предоставить гарантии безопасности России и направила для обсуждения соответствующий проект документа. В нем альянсу предлагалось отказаться от расширения на восток, в том числе за счет Украины, не размещать военные базы на постсоветском пространстве и ввести взаимные ограничения по вооружениям.

В январе 2022 года Россия, США и НАТО провели ряд консультаций по вопросу о гарантиях безопасности, но это не привело к результатам. США назвали невозможным отказ НАТО от принятия новых членов, поскольку это противоречит политике «открытых дверей».

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В феврале МИД России опубликовал ответ Вашингтона на предложения Москвы и заявил, что американская сторона не дала конструктивных ответов на базовые элементы проекта гарантий. 

После начала российской спецоперации Киев по итогам нескольких раундов переговоров передал Москве предложения по урегулированию, в которых, в частности, содержался пункт об безъядерном и внеблоковом статусе Украины. В апреле переговоры Москвы и Киева были приостановлены, российская сторона возложила ответственность за это на украинские власти. 

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
НАТО Шерман Госдепартамент США гарантии безопасности

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