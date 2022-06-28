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Политика ,  
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Медведев увидел риск Третьей мировой в случае вступления Украины в НАТО

Если Украина, будучи членом НАТО, попытается вернуть Крым, это обернется конфликтом России со всем альянсом, приведет к Третьей мировой войне и «тотальной катастрофе», считает Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Присоединение Украины к НАТО гораздо опаснее для России, чем вступление в альянс Швеции и Финляндии, заявил в интервью «Аргументам и Фактам» зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, это связано с «наличием неурегулированных территориальных споров» между Москвой и Киевом, в том числе о принадлежности Крыма, и «разным пониманием статуса регионов».

«Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — заявил он.

В офисе Зеленского исключили шаги Украины по вступлению в НАТО
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В отличие от Украины, присоединение к НАТО Швеции и Финляндии не грозит России «ничем особенно новым», считает Медведев. «Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье», — сказал он, заявив в то же время, что российская сторона будет готова к ответным шагам. Он отметил, что в таком случае протяженность сухопутных границ НАТО с Россией вырастет более чем вдвое, и стране придется укреплять рубежи. По словам политика, никто от этого не в восторге, в том числе и граждане Швеции и Финляндии: «Нелучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши «Искандеры», гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием».

В 2019 году власти Украины внесли изменения в Конституцию страны, определив вступление в ЕС и НАТО в качестве стратегической цели государства. Изменения обязывают правительство реализовать курс на вступление в оба блока, а президенту присваивают статус гаранта этого курса. В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к завершению конфликта в Донбассе.

Вскоре после начала российской военной операции Зеленский заявил, что Киев «охладел» к вопросу вступления Украины в НАТО. Он посчитал, что альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. 25 июня замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что Киев не будет предпринимать шаги по вступлению в блок, поскольку члены альянса отвергли устремления страны. По его словам, украинские власти хотят, чтобы альянс подтвердил партнерство с Киевом и признал центральную роль страны в европейской безопасности во время саммита в Мадриде 28-30 июня.

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В Кремле неоднократно говорили, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России. В начале февраля, еще до начала военной операции, президент Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации. По его мнению, Киев, присоединившись к альянсу, попытается вернуть Крым силой. О желании Украины вернуть полуостров «военным путем» он говорил и ранее.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Медведев НАТО Украина Третья мировая война Крым

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