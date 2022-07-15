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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день подряд выявили более 4 тыс. заболевших коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 4457 случаев заражения COVID-19, что почти на 10% больше, чем накануне, чем 14 июля, следует из данных оперштаба. В стране уже второй день подряд фиксируют более 4 тыс. случаев, хотя до этого более месяца не было такого количества инфицированных, заболеваемость растет третий день подряд.

По данным на 15 июля, были госпитализированы 1266 человек, 40 умерли.

Более 100 случаев зарегистрированы в семи регионах, больше всего заболевших в Москве (860), Московской области (417) и Санкт-Петербурге (329). Нулевой заболеваемости нет ни в одном регионе, хотя в июне такое наблюдалось неоднократно.

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С 15 июля Россия сняла все ограничения на пересечение границы, введенные в марте 2020 года из-за начавшейся пандемии. Однако для иностранцев (кроме граждан Белоруссии) сохранилось требование предъявлять отрицательный ПЦР-тест при прибытии в Россию воздушным путем.

Несмотря на отмену всех COVID-ограничений, Роспотребнадзор указал, что в России, как и в других странах, ожидается подъем заболеваемости из-за распространения новых подвидов штамма «омикрон», которые, однако, не приводят к более тяжелому течению заболевания.

Всемирная организация здравоохранения из-за роста числа новых случаев заражения рекомендовала всем государствам вновь вернуться к масочному режиму, а также добиться вакцинации 70% населения каждой страны. В России с подобными рекомендациями выступили власти Москвы и Санкт-Петербурга.

Теги
коронавирус пандемия COVID-19 статистика
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