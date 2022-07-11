Экс-зампред партии Джонсона объявил о выдвижении на пост премьера

Член британского парламента выдвинул кандидатуру на пост премьера страны. Об этом он написал в Twitter.

«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Для меня это амбициозный консерватизм, свежие идеи и свежая команда для нового старта, которая ведет нашу великую страну вперед», — сказал он.

Рехман Чишти заседает в британском парламенте с 2010 года, следует из данных на сайте. Он избирался четыре раза от округа Джиллингем и, Рейнхем в юго-восточной Англии. В разное время Чишти состоял в комитетах по внутренним делам, юрисдикции, бизнесу.

С января по ноябрь 2018 года был заместителем председателя Консервативной партии. С 8 июля этого года стал заместителем парламентского секретаря по делам содружества и развития в Министерстве иностранных дел.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства 7 июля. Он объяснил, что уходит по желанию партии.

О планах баллотироваться на пост премьера уже объявили бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Джереми Хант, ушедший с поста министра финансов Великобритании Риши Сунак, председатель комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат, а также министр иностранных дел Лиз Трасс.



