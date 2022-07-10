Кандидат в премьеры Британии выступил за высылку российских силовиков
Великобритания должна выслать всех российских силовиков и связанных с ними лиц. Об этом заявил кандидат в премьер-министры, председатель комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат в эфире телеканала Sky News.
«Нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан, а также тех, кто пропагандирует желания диктатуры», — сказал он.
Так Тугендхат уточнил свое февральское заявление о том, что в ответ на начало военных действий на Украине Великобритания должна выслать из страны всех россиян и заблокировать все их счета.
Теперь же политик объяснил, что высылка не коснется россиян, которые приехали в страну из-за опасности на родине и уже стали частью британского общества. По его мнению, британское правительство должно защищать таких людей в сложной ситуации.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства 7 июля. Он объяснил решение желанием партии и рассказал о попытках убедить правительство в том, что сейчас неподходящее время для смены премьера.
В своей речи Джонсон обещал, что Великобритания продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу. С начала военной операции России на Украине его правительство отправило Киеву военную технику и ввело беспрецедентные санкции против российских компаний, бизнесменов и банков.
Помимо Тугендхата о планах баллотироваться на пост главы британского правительства уже объявили бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Джереми Хант. К ним присоединилсяи ушедший с поста министра финансов Великобритании Риши Сунак.