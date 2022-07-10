Кандидат в премьеры Британии выступил за высылку российских силовиков

Великобритания должна выслать всех российских силовиков и связанных с ними лиц. Об этом заявил кандидат в премьер-министры, председатель комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат в эфире телеканала Sky News.

«Нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан, а также тех, кто пропагандирует желания диктатуры», — сказал он.

Так Тугендхат уточнил свое февральское заявление о том, что в ответ на начало военных действий на Украине Великобритания должна выслать из страны всех россиян и заблокировать все их счета.

Теперь же политик объяснил, что высылка не коснется россиян, которые приехали в страну из-за опасности на родине и уже стали частью британского общества. По его мнению, британское правительство должно защищать таких людей в сложной ситуации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства 7 июля. Он объяснил решение желанием партии и рассказал о попытках убедить правительство в том, что сейчас неподходящее время для смены премьера.

В своей речи Джонсон обещал, что Великобритания продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу. С начала военной операции России на Украине его правительство отправило Киеву военную технику и ввело беспрецедентные санкции против российских компаний, бизнесменов и банков.

Читайте на РБК Pro Pro «Умное» ослабление рубля: что готовит Минфин в ближайшее время «Умное» ослабление рубля: что готовит Минфин в ближайшее время Статьи Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции

Помимо Тугендхата о планах баллотироваться на пост главы британского правительства уже объявили бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Джереми Хант. К ним присоединилсяи ушедший с поста министра финансов Великобритании Риши Сунак.