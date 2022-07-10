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Кандидат в премьеры Британии выступил за высылку российских силовиков

Кандидат в премьеры Британии потребовал выслать российских силовиков и пропагандистов

Великобритания должна выслать всех российских силовиков и связанных с ними лиц. Об этом заявил кандидат в премьер-министры, председатель комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат в эфире телеканала Sky News.

«Нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан, а также тех, кто пропагандирует желания диктатуры», — сказал он.

Так Тугендхат уточнил свое февральское заявление о том, что в ответ на начало военных действий на Украине Великобритания должна выслать из страны всех россиян и заблокировать все их счета.

Теперь же политик объяснил, что высылка не коснется россиян, которые приехали в страну из-за опасности на родине и уже стали частью британского общества. По его мнению, британское правительство должно защищать таких людей в сложной ситуации.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства 7 июля. Он объяснил решение желанием партии и рассказал о попытках убедить правительство в том, что сейчас неподходящее время для смены премьера.

В своей речи Джонсон обещал, что Великобритания продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу. С начала военной операции России на Украине его правительство отправило Киеву военную технику и ввело беспрецедентные санкции против российских компаний, бизнесменов и банков.

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Помимо Тугендхата о планах баллотироваться на пост главы британского правительства уже объявили бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Джереми Хант. К ним присоединилсяи ушедший с поста министра финансов Великобритании Риши Сунак.

Теги
Великобритания кандидат премьер-министр высылка россияне силовики
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