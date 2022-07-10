Экс-главы МИД и Минздрава поборются за пост премьера Британии

О планах баллотироваться на пост премьера Британии объявили бывший глава Минздрава Саджид Джавид и экс-глава МИД Джереми Хант. Не исключено, что свою кандидатуру выдвинет действующий министр иностранных дел Лиз Трасс

Саджид Джавид (Фото: Maja Smiejkowska / Reuters)

Бывший глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Джереми Хант решили выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Telegraph.

Оба экс-министра заявили в интервью газете, что в случае назначения лидером Консервативной партии и переезде на Даунинг-стрит отменят решение бывшего главы Минфина Риши Сунака (ушел в отставку 5 июля) о повышении ставки корпоративного налога с 19% до 25%. Хант и Джавид намерены снизить его до 15%.

Джавид также пообещал отказаться от повышения налога на социальное страхование, которое было введено для поддержки системы здравоохранения и социальной защиты.

Джавид стал министром здравоохранения и социальных дел в июне 2021 года. 5 июля он подал в отставку. Хант возглавлял МИД в 2018—2019 годах.

О выдвижении своей кандидатуры на пост премьера также объявил экс-министр образования Надим Захави, который недавно перешел в Министерство финансов. Бороться за пост главы Консервативной партии решил и Сунак, ушедший с поста министра финансов Великобритании из-за несогласия с действиями премьер-министра Бориса Джонсона. Как пишет Bloomberg, ожидается, что о своем намерении баллотироваться объявит действующая глава МИД Британии Лиз Трасс.

Накануне глава Минобороны Бен Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост премьера, объяснив это желанием сосредоточиться на своих обязанностях министра и обеспечении безопасности страны. Согласно опросу YouGov Уоллес был фаворитом в борьбе за место главы правительства после отставки Джонсона.

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Британский премьер объявил об отставке 7 июля, это произошло на фоне скандала из-за его кадровых назначений. Причиной стало поведение бывшего заместителя главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Он устроил пьяный дебош в элитном клубе для консерваторов в Лондоне, а также приставал к двоим мужчинам. Впоследствии Пинчер извинился и подал в отставку. Джонсон будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера Консервативной партии.