Ушедший из-за Джонсона глава Минфина решил побороться за пост премьера

Риши Сунак сообщил, что собирается побороться за пост лидера Консервативной партии и премьера, и предложил «восстановить доверие и воссоединить страну». Борис Джонсон объявил о намерении подать в отставку 7 июля на фоне скандалов

Риши Сунак, ушедший с поста министра финансов Великобритании из-за несогласия с действиями премьер-министра Бориса Джонсона, заявил о своем намерении побороться за посты главы Консервативной партии и кабинета министров страны. Об этом он написал в Twitter.

«Я выдвигаю себя на пост следующего лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра. Давайте восстановим доверие, перестроим экономику и воссоединим страну», — сообщил он.

7 июля Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и премьера, но продолжит исполнять обязанности, пока партия не выберет себе нового лидера.

Би-би-си со ссылкой на одного из консерваторов сообщило, что этот процесс будет проходить в несколько этапов. На первом будет составлен список всех желающих побороться за высший пост. После этого тори проведут голосование по каждой из кандидатур. Затем, когда определятся два фаворита, будет дан старт летней кампании каждого из кандидатов. Наконец, в начале осени состоится партийное голосование, по итогам которого Джонсон окончательно передаст власть.

Вместо Сунака главой Минфина стал Надхим Захави. Тогда же подали в отставку глава Минздрава Саджид Джавид, которого сменил Стивен Баркли, и еще несколько министров.

Отставки связаны с чередой скандалов с участием Джонсона.

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В конце прошлого года в результате серии публикаций в СМИ выяснилось, что в резиденции премьера на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок, в то время как в Британии действовал локдаун. В начале лета более 50 члена парламента от партии консерваторов призвали объявить о недоверии Джонсону. Однако вотум недоверия не был объявлен и тот остался главой правительства.

Очередной скандал разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе «Карлтон». 52-летний политик приставал к двум мужчинам. Он не стал этого отрицать и подал в отставку. Выяснилось, что Джонсон при назначении Пинчера знал, что ранее тот уже подозревался в домогательствах.