В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Из-за жаркой и сухой погоды в Хабаровском крае выросла угроза возгораний и число действующих очагов, в связи с этим на всей территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Михаил Дегтярев на экстренном совещании по вопросам организации тушения лесных пожаров, соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

«По состоянию на 6 июля 2022 года на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов зарегистрировано более 150 термических аномалий на общей площади более 100 тысяч га. Подавляющее большинство возникли за последние полторы недели в зоне контроля — вне досягаемости наших пожарных», — объяснил принятое решение Дегтярев.

Режим ЧС в лесах действовал с 5 июля в Охотском и Ульчском районе, а на территории Солнечного, Хабаровского, Верхнебуреинского, имени Полины Осипенко, Ульчского и Тугуро-Чумиканского районов установлен 4 класс пожарной опасности из 5 возможных.

В конце июня режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Якутии. Глава Рослесхоза Иван Советников сообщал, что в этом году в России выявили почти на 800 лесных пожаров больше, чем в прошлом. Общее число возгораний с начала года превысило 5 тыс., при этом площадь, пройденная огнем, осталась на уровне показателей прошлого года, отмечал он.

10 мая бывший врио главы МЧС Александр Чуприян (25 мая президент Владимир Путин назначил главой ведомства Александра Куренкова) говорил, что из-за пожаров погибли 16 человек и уничтожены почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях. В МЧС также заявляли, что практику сжигания сухой травы необходимо прекратить - Чуприян пояснял, что во время пожаров в Сибири от огня не пострадали дома на тех территориях, где убирают сухую траву.

В начале июня президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры по ликвидации лесных пожаров и сокращению их площади. К 1 ноября правительство должно уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах и упростить процедуру определения даты начала пожароопасного сезона в регионах. С учетом этого пункта оно также должно обеспечить выделение из федерального бюджета средств на обеспечение оперативного реагирования на такие ЧС.