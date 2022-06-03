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Путин поручил правительству разработать меры по сокращению лесных пожаров

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости
Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить проекты указов о мерах по ликвидации лесных пожаров в Сибири и сокращению их площади, сообщается на сайте Кремля.

Меры по ликвидации пожаров будут разрабатывать для Красноярского края, Иркутской области, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областей. Меры по сокращению площади пожаров будут разработаны для всей территории России. Срок исполнения поручения — 10 июня.

К 1 ноября правительство должно уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах и упростить процедуру определения даты начала пожароопасного сезона в регионах. С учетом этого пункта оно также должно обеспечить выделение из федерального бюджета средств на обеспечение оперативного реагирования на такие ЧС. 

Совместно с Госдумой правительство должно создать федеральный резерв сил и средств для охраны лесов от пожаров с помощью авиации «Авиалесоохраны»; установить обязанность собственников и арендаторов земельных участков, на которых возник пожар, участвовать в тушении; уточнить процедуру установления запрета на весеннюю охоту в пожароопасный сезон. А в 2025–2030 годах должны быть реализованы мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», говорится в поручениях президента. 

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В этом году в России выявили почти на 800 лесных пожаров больше, чем в прошлом. Общее число возгораний с начала года превысило 5 тыс. При этом площадь, пройденная огнем, осталась на уровне показателей прошлого года, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. 

Для виновников лесных пожаров ужесточат ответственность. 8 июня вступит в силу закон, который увеличит штрафы для них. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам будет грозить до 30 тыс. руб. (ранее — до 3 тыс.), должностным лицам — до 50 тыс. руб., юрлицам — до 400 тыс. руб. Если нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару, то для граждан штраф составит от 50 тыс. до 60 тыс., для должностных лиц — до 110 тыс., для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн руб.

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