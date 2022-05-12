МЧС предложило прекратить сжигать сухую траву

Свою инициативу врио главы МЧС Чуприян объяснил тем, что во время пожаров в Сибири целыми остались дома на тех территориях, где убирают сухую траву, а не сжигают

Фото: Николай Титов / Global Look Press

В России необходимо запретить практику сжигания сухой травы, которая часто становится причиной пожаров в населенных пунктах, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян в эфире телеканала «Россия 24».

«Практику, когда поджигают сухую растительность, надо прекращать», — сказал он.

Чуприян пояснил, что во время пожаров в Сибири целыми остались дома на тех территориях, где убирают сухую траву. «Если бы власти приступили к расчистке растительности, то не было бы очагов [пожаров]», — подчеркнул врио министра.

Чуприян отметил, что пожар легче предупредить, чем потушить. По его словам, именно неосторожное обращение с огнем часто приводит к трагическим последствиям.

10 мая, выступая на совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах, президент Владимир Путин заявил, что значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году «уже очевиден». Глава государства также предложил обсудить и принять дополнительные меры, для того чтобы сделать менее острой ситуацию с природными пожарами в регионах. «Считаю необходимым установить целевой показатель, которым можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране», — сказал Путин.

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Чуприян, выступая на совещании, уточнил, что лесные пожары уничтожили почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях, их жертвами стали 16 человек, еще 18 пострадали. В свою очередь, глава Минприроды Александр Козлов уточнил, что в этом году на борьбу с лесными пожарами выделено 14,2 млрд руб., что на 8,2 млрд больше, чем в прошлые годы.

Вице-премьер Виктория Абрамченко тогда также предложила ужесточить наказание за поджоги и пал травы. «Практически 100% случаев природных пожаров весной — по вине человека. Это сельхозпалы, поджоги, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнем. Должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тыс. руб.», — заявила она.

С начала весны лесные пожары начались во многих регионах страны. По данным «Авиалесоохраны» на 12 мая, на территории России действовал 107 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 25 562 га. Больше всего действующих пожаров зафиксировано в Красноярском крае (17), Приморском крае (10), а также Хабаровском крае (15). Режим ЧС на сегодняшний день введен в пяти субъектах России: на всей территории Курганской области, в Емельяновском муниципальном районе Красноярского края, в Сут-Хольском муниципальном районе Республики Тыва, в Аскизском муниципальном районе Республики Хакасия, в Мазановском муниципальном районе Амурской области.