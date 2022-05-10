Путин: значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году очевиден

Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаров в этом году

По словам президента, значительный ущерб от лесных пожаров в этом году «уже очевиден». В связи с этим он поручил установить целевой показатель, которым можно будет оценивать эффективность работы регионов по борьбе со стихией

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

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Значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году уже очевиден. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах страны, трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

«Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», — заявил он.

Глава государства также предложил обсудить и принять дополнительные меры для того, чтобы сделать менее острой ситуацию с природными пожарами в регионах. «Считаю необходимым установить целевой показатель, которым можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретный результат, а именно — сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта федерации и в целом по стране», — сказал Путин.

По словам президента, помимо прочего, крупные лесные пожары подрывают усилия по сохранению климата, поэтому вопрос является принципиальным для России и всего мира.

Врио главы МЧС Александр Чуприян, выступая на совещании, уточнил, что лесные пожары уничтожили почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях, их жертвами стали 16 человек, еще 18 пострадали. При этом он добавил, что на сегодняшний день пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, все угрозы устранены.

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С начала весны лесные пожары начались во многих регионах страны. По данным «Авиалесоохраны» на 10 мая, на территории России действовал 101 лесной пожар на площади 12 713 га. Больше всего действующих пожаров зафиксировано в Красноярском крае (23), Амурской области (13), а также Хабаровском крае (12). Режим ЧС на сегодняшний день введен в двух субъектах России: на всей территории Курганской области и в Аскизском муниципальном районе Республики Хакасия.

8 мая в Рослесхозе сообщили ТАСС, что с начала года огонь прошел более 251 тыс. га территории России, а площадь лесных пожаров в целом снизилась на 32,6% по сравнению с 2021 годом. «Всего с начала года и на сегодняшний день площадь лесных пожаров в стране снизилась на 32,6% в сравнении с 2021 годом и составляет 251,7 тыс. га, из них покрыты лесом — 140,9 тыс. га», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, основные причины возникновения всех весенних лесных пожаров — несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением: сжигание сухой травы на полях, мусора на дачных участках, не затушенные костры, выброшенные окурки и спички. Также причиной выступают техногенные факторы — электрозамыкания, оборванные провода ЛЭП).

В 2021 году, по данным МЧС, в стране произошло 3 210 природных пожаров, их площадь составила более 8,5 млн га. Основные очаги пожаров были зафиксированы: в Якутии — 1 696 пожаров площадью 8 млн га, в Иркутской области — 590 пожаров площадью 462 тыс. га, в Тюменской области — 686 пожаров площадью почти 194 тыс. га.

В сентябре руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что 2021 год стал рекордным по общей площади лесных пожаров в России с начала XXI века. По его словам, в прошлом году пожар повредил 18,1 млн га.