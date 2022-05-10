Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаров в этом году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 13:39
Сейм Литвы признал Россию террористическим государством Политика, 13:29
Овечкин обошел девятикратного обладателя Кубка Стэнли по очкам в плей-офф Спорт, 13:16
Ждем «сторис» на Avito: зачем бизнесы переезжают на «доски объявлений» Pro, 13:13
Немецкая VNG согласилась платить за газ через Газпромбанк Бизнес, 13:05
Главный тренер сборной назвал способного побить рекорд Малкина хоккеиста Спорт, 12:53
Восемь типичных ошибок грузоперевозчиков РБК и Cordiant Professional, 12:48
Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаров в этом году Политика, 12:47
Умер журналист Игорь Свинаренко Общество, 12:44
В России впервые с сентября 2020 года выявили менее 5 тыс. случаев COVID Общество, 12:32
Клишас исключил запрет упоминать в СМИ уехавших из России людей Политика, 12:27
МИД напомнил о доктрине в ответ на вопрос о ядерном ударе по Украине Политика, 12:11
Гимнастка Чусовитина выступит на Олимпиаде в Париже в возрасте 49 лет Спорт, 11:59
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 11:54
Политика ,  
0 

Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаров в этом году

Путин: значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году очевиден
По словам президента, значительный ущерб от лесных пожаров в этом году «уже очевиден». В связи с этим он поручил установить целевой показатель, которым можно будет оценивать эффективность работы регионов по борьбе со стихией
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Video

Значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году уже очевиден. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах страны, трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

«Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», — заявил он.

Глава государства также предложил обсудить и принять дополнительные меры для того, чтобы сделать менее острой ситуацию с природными пожарами в регионах. «Считаю необходимым установить целевой показатель, которым можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретный результат, а именно — сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта федерации и в целом по стране», — сказал Путин.

По словам президента, помимо прочего, крупные лесные пожары подрывают усилия по сохранению климата, поэтому вопрос является принципиальным для России и всего мира.

Врио главы МЧС Александр Чуприян, выступая на совещании, уточнил, что лесные пожары уничтожили почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях, их жертвами стали 16 человек, еще 18 пострадали. При этом он добавил, что на сегодняшний день пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, все угрозы устранены.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Fadel Dawood / AP Кадровая «проблема вагонетки»: как увольнять без вреда для компании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы

Главы Минприроды и МЧС вылетели в Красноярский край из-за пожаров
Общество
Фото:МЧС России

С начала весны лесные пожары начались во многих регионах страны. По данным «Авиалесоохраны» на 10 мая, на территории России действовал 101 лесной пожар на площади 12 713 га. Больше всего действующих пожаров зафиксировано в Красноярском крае (23), Амурской области (13), а также Хабаровском крае (12). Режим ЧС на сегодняшний день введен в двух субъектах России: на всей территории Курганской области и в Аскизском муниципальном районе Республики Хакасия.

8 мая в Рослесхозе сообщили ТАСС, что с начала года огонь прошел более 251 тыс. га территории России, а площадь лесных пожаров в целом снизилась на 32,6% по сравнению с 2021 годом. «Всего с начала года и на сегодняшний день площадь лесных пожаров в стране снизилась на 32,6% в сравнении с 2021 годом и составляет 251,7 тыс. га, из них покрыты лесом — 140,9 тыс. га», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, основные причины возникновения всех весенних лесных пожаров — несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением: сжигание сухой травы на полях, мусора на дачных участках, не затушенные костры, выброшенные окурки и спички. Также причиной выступают техногенные факторы — электрозамыкания, оборванные провода ЛЭП).

Путин поручил помочь родным погибших в природных пожарах
Политика
Фото:МЧС России

В 2021 году, по данным МЧС, в стране произошло 3 210 природных пожаров, их площадь составила более 8,5 млн га. Основные очаги пожаров были зафиксированы: в Якутии — 1 696 пожаров площадью 8 млн га, в Иркутской области — 590 пожаров площадью 462 тыс. га, в Тюменской области — 686 пожаров площадью почти 194 тыс. га.

В сентябре руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что 2021 год стал рекордным по общей площади лесных пожаров в России с начала XXI века. По его словам, в прошлом году пожар повредил 18,1 млн га.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Пожар лесные пожары Россия Владимир Путин МЧС
Материалы по теме
Глава Красноярского края назвал число понесших ущерб от пожаров
Общество
Главы Минприроды и МЧС вылетели в Красноярский край из-за пожаров
Общество
Красноярские власти обещали обеспечить жильем пострадавших от пожаров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter