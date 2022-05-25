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В России выросло число лесных пожаров

В этом году в России выявили почти на 800 лесных пожаров больше, чем в прошлом году. Общее число возгораний с начала года превысило 5 тыс. При этом площадь, пройденная огнем, осталась на уровне показателей прошлого года
Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости
Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

С начала 2022 года в России число лесных пожаров выросло примерно на 16% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, следует из сообщения главы Рослесхоза Ивана Советникова во время совещания по борьбе с пожарами в Сибирском федеральном округе.

«С начала года и на сегодняшний день на территории Российской Федерации возникло свыше 5 тыс. лесных пожаров. По сравнению с показателями прошлого года количество лесных пожаров увеличилось в 1,2 раза, почти на 800 возгораний. На фоне столь значительного роста числа лесных пожаров площади, пройденные огнем, сопоставимы с показателями прошлого года — порядка 600 тыс. га <...>», — пояснил Советников.

По его словам, увеличение числа пожаров, но при этом сохранение пройденной ими территории на уровне показателей прошлого года говорит о том, что пожары стали выявлять и ликвидировать более оперативно. Глава Рослесхоза пояснил, что численность лесных пожарных была увеличена с 24 тыс. до 27 тыс., а количество часов, выделенных на авиапатрулирование лесов, выросло на 66% (до 52 тыс.).

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«Около 90% лесных пожаров ликвидируется в первые сутки с момента обнаружения», — добавил Советников.

В основном пожары по-прежнему возникают из-за нарушений гражданами правил пожарной безопасности и выжигания сухой травы весной.

Что касается Сибири, то в округе также выросло число пожаров с начала 2022 года — в два раза, до 2,5 тыс., сообщили в Рослесхозе. Рост также обеспечен действиями человека и сельскохозяйственными палами травы, добавили там. Усугубляют ситуацию и неблагоприятные погодные условия, в частности ветра, жаркая и сухая погода, отсутствие осадков.

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В МЧС ранее в мае заявляли, что практику сжигания сухой травы необходимо прекратить. Бывший врио главы МЧС Александр Чуприян (25 мая президент Владимир Путин назначил главой ведомства Александра Куренкова) пояснял, что во время пожаров в Сибири от огня не пострадали дома на тех территориях, где убирают сухую траву.

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Путин 10 мая сообщал, что природные пожары в России в этом году уже нанесли значительный материальный ущерб, также есть жертвы среди граждан. Выступавший на том же совещании Чуприян уточнял, что из-за пожаров были уничтожены почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях, их жертвами стали 16 человек.

«Считаю необходимым установить целевой показатель, которым можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране», — заявил Путин.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Наталья Парамонова
лесные пожары Рослесхоз Сибирский федеральный округ
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