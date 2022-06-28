Правительство Якутии ввело режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах регионального характера Якутии. Указ об этом подписал глава республики Айсен Николаев, сообщила пресс-служба правительства на сайте.

Решение связано с ранее установленным режимом ЧС в Мирнинском и Томпонском Якутии, а также повышением класса пожароопасности в лесах. Специалисты зафиксировали высокий уровень на территории Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Чурапчинского районов и городского округа Якутск.

Правтельство объяснило, что режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы из других регионов для тушения пожаров и подготовки в пику горимости. Ранее якутским властям уже помогали подразделения «Авиалесоохраны» из Бурятии, Читы, Приамурья и Приволжья.

По данным на утро 28 июня, в Якутии действовало 60 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 80 986,5 га.

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 180 лесных пожаров на площади 106 634,5 га. В аналогичный период прошлого года было 628 лесных пожаров на площади 292 384, 7 га.