Кириенко призвал не только «импортозамещать», но и создавать новое

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко согласился с тем, что, с одной стороны, после ухода иностранных компаний нужно заниматься импортозамещением, но, с другой, следует создавать что-то новое, как это делали Юрий Гагарин, Михаил Ломоносов, Антон Чехов. Об этом он сказал, выступая перед участниками форума «Территория смыслов».

«Юрий Гагарин никого не импортозамещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов никого не импортозамещали. Они просто создавали новое. Они не боялись мечтать, идти к своей мечте. От того, насколько амбициозно вы будете мечтать, в реальности зависит будущее нашей великой страны», — отметил Кириенко (цитата по ТАСС).

Он добавил, что, несмотря на все вызовы, в частности, экономические санкции, информационную и психологическую войну, а, может быть, даже благодаря им настало время России.

В середине мая председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения в России. Россияне видят, что «кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего», указал он. В Кремле в ответ признали, что невыполненные планы есть, поскольку «мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях», но не согласились с тем, что «все провалено».

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, в свою очередь, счел «путем в никуда» как изоляцию, в том числе технологическую, так и попытку делать все своими силами. «Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — отмечал он.

На то, что импортозамещение не панацея, указывал и президент Владимир Путин. По его словам, если Россия будет лишь повторять других, то рискует оказаться «в позиции постоянно догоняющих».