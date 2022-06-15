Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал санкции «беспрецедентными» и признал, что россияне утратили доступ к отдельным товарам, но призвал «сохранять трезвость ума» и «осознавать масштаб задач»

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в статье для РБК.

По словам Чемезова, изоляция, в том числе технологическая, как и попытка делать все своими силами, — это «путь в никуда». «Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — добавил Чемезов.

После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля США, европейские страны и некоторые их союзники ввели сотни новых политических и экономических санкций, которые включают в себя масштабные ограничения финансовой системы России (включая ограничения против Центробанка и крупнейших банков), деятельности ряда крупнейших российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и в некоторых случаях членов их семей. В марте Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран. Тогда же вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что «весь масштаб и глубину нынешних санкций <...> было сложно предсказать».

Глава «Ростеха» считает введенные ограничения беспрецедентными, но полагает, что «замещать все — бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно». Этого не делает ни одна развитая страна в мире, подчеркнул Чемезов. «Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения», — заявил Чемезов, отметив, что в текущих условиях главное — «сохранять трезвость ума» и осознавать масштаб задач.

По версии Чемезова, пошаговый план действий на ближайшую перспективу должен базироваться на ответах на вопросы, какие конкретно товары и технологии сегодня определяют зависимость от импорта; есть ли пути параллельного импорта, или альтернативные поставщики; сколько времени потребуется, чтобы сделать самим.

В качестве примера глава «Ростеха» привел кейс КАМАЗа. Компания попала под санкции 25 февраля — на следующий день после начала спецоперации на Украине. После ухода европейского партнера заводу в кратчайшие сроки потребовалось заместить порядка 250 комплектующих, напомнил Чемезов. Около 220 позиций были локализованы всего за месяц, на оставшиеся 30 нашлись другие поставщики, рассказал он. В итоге сегодня завод работает, к концу года возобновится выпуск грузовиков нового поколения К5 без участия бывших западных партнеров, сообщил глава «Ростеха», назвав это хорошим результатом.

В сфере критически важных технологий, влияющих на нацбезопасность, необходимость технологического суверенитета очевидна, уточнил при этом Чемезов. Он выделил самые перспективные направления — это гражданское авиастроение, энергетическое и тяжелое машиностроение, нефтегазовое оборудование, приборостроение. «Развитие этих отраслей имеет огромный мультипликативный эффект. Именно на них надо максимально концентрировать организационные и финансовые усилия промышленности и государства», — заключил глава «Ростеха».