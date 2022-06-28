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Военная операция на Украине ,  
0 

В ООН сообщили о гибели более 4,7 тыс. мирных жителей на Украине

Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

С начала военных действий на Украине 24 февраля погиб 4731 мирный житель, 5900 ранены, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Среди погибших — 330 детей.

В Донецкой и Луганской областях убиты 2773 мирных жителя, 3256 ранены. По данным ООН, из них на территории, контролируемой ДНР и ЛНР, погиб 191 человек, 777 ранены. На подконтрольной украинским властям территории  погибли 2582 человека, 2479 ранены.

В других украинских регионах погибли 1958 человек, 2644 ранены.

В действительности число погибших и раненых может быть значительно выше, отметили в ООН. Это связано с тем, что мониторинговая миссия не может получать полную информацию из мест, в которых идут боевые действия, и своевременно проверять ее.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Теги
Украина жертвы Военная операция на Украине

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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