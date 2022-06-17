Минпромторг заявил о большом числе желающих выкупить активы IKEA в России

Желающих выкупить торговые помещения и четыре завода IKEA в России «очень много», сказали в ведомстве. Возможность покупки активов рассматривает «Твой дом», который ведет с IKEA переговоры. Ранее интерес к активам выражал Hoff

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Компаний, которые заинтересованы в покупке активов ушедшей с российского рынка шведской IKEA, в стране очень много, заявили ТАСС в пресс-службе российского Минпромторга.

«Действительно, заинтересованных в покупке активов IKEA очень много — как по каждому из предприятий (гипермаркетов. — РБК), так и по всем четырем заводам», — сказал агентству представитель пресс-службы.

В свою очередь, руководитель отдела PR сети гипермаркетов «Твой дом» Амина Тагиева рассказала РБК, что компания рассматривает возможность покупки российских производственных активов IKEA. По ее словам, сейчас стороны ведут переговоры по этому поводу.

Возможность покупки производственных площадей IKEA и аренды ее торговых помещений также рассматривала сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff. Генеральный директор Hoff Максим Гришаков говорил, что у сетей было «много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры», поэтому Hoff готов купить активы IKEA при поступлении соответствующего предложения.

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта. Компания объяснила, что поступает так из-за сбоя в цепочках поставок на фоне происходящего на Украине. Производство также приостановили заводы IKEA. В компании заявили, что будут платить зарплату сотрудникам до августа.

Утром 15 июня IKEA объявила о сокращении бизнеса и поиске покупателей для всех четырех местных заводов в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. В компании сообщили, что оставляют российский розничный бизнес «на паузе» и собираются сократить персонал. Также IKEA решила распродать товары, оставшиеся на складах, сотрудникам и клиентам.