Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву

Российский самолёт на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Софии, Болгария (Фото: Vassil Donev / EPA / ТАСС)

Российские дипломаты, которых выслали власти Болгарии, покинули страну и уже находятся в Москве, сообщили в пресс-службе российского посольства в Болгарии.

«Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву», — рассказали в посольстве (цитата по «РИА Новости»).

28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. По его словам, большая часть высылаемых сотрудников работала на спецслужбы, а их дипломатическая работа была прикрытием. В дипмиссии отвергли эти обвинения.



Посольство России объявило, что консульские службы приостановят работу из-за нехватки персонала. Позднее посол Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва отношений с Софией. Она предупредила, что поставит вопрос о закрытии посольства перед властями России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о возможном закрытии посольства России в Болгарии.