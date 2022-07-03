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Высылки дипломатов ,  

МИД заявил, что Болгария свела к нулю возможность работы посольства

Вид на здание посольства РФ в Болгарии
Вид на здание посольства РФ в Болгарии (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Болгария свела к нулю возможность работы российского посольства, заявила представитель МИДа Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», передает ТАСС.

«Они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное <...>, а какое-либо функционирование диппредставительства, оно ведь должно как-то функционировать», — сказала Захарова.

Она объяснила, что Болгария выслала почти всех технических сотрудников посольства России.

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28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о решении выслать 70 российских дипломатов. Он заявил, что большая часть высылаемых сотрудников работала на спецслужбы, а их дипломатическая работа была прикрытием. Дипмиссия отвергла эти обвинения.

Посольство России объявило, что российские консульские службы приостановят работу из-за нехватки персонала. Позже посол Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва отношений с Софией. Она предупредила, что поставит вопрос о закрытии посольства перед властями России.

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1 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о возможном закрытии посольства России в Болгарии.

Теги
Болгария посольство Мария Захарова
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