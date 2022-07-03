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Военная операция на Украине ,  
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В Мелитополе сообщили о двух обстрелах из РСЗО со стороны Украины

Украинская сторона дважды за ночь — около 3:00 и 4:45 — обстреляла Мелитополь из реактивных систем залпового огня большой дальности, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, в первый раз по городу выпустили около 8-10 ракет, во второй — восемь. «Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется», — написал он.

Накануне вечером Рогов сообщил об обстреле грузового поезда с продовольствием в поселке Акимовка под Мелитополем из гранатомета. По его словам, поезд вез продукты питания из Крыма, а обратно должен был вывезти зерно.

«Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа», — сказал Рогов.

Администрация Запорожья сообщила о взрыве в центре Мелитополя
Политика
Фото:vrogov / Telegram

О взятии Мелитополя под контроль российских военных Минобороны сообщило 26 февраля, через два дня после начала военной операции на Украине. Позднее в регионе создали военно-гражданскую администрацию, ее представители заявили о намерении со временем войти в состав России. В начале июня в Мелитополе сообщили о подготовке к референдуму по присоединению к России.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей Украины могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. 11 июня 30 жителей Мелитополя получили российские паспорта.

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Объявляя начало российской военной операции Путин подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля предупреждал, что страна выйдет из переговоров, если на территории взятых Российской армией регионов состоятся референдумы. В мае переговоры Киева и Москвы были приостановлены. 

Теги
Мелитополь обстрел РСЗО
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