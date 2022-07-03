В Мелитополе сообщили о двух обстрелах из РСЗО со стороны Украины
Украинская сторона дважды за ночь — около 3:00 и 4:45 — обстреляла Мелитополь из реактивных систем залпового огня большой дальности, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Рогов в Telegram.
По его словам, в первый раз по городу выпустили около 8-10 ракет, во второй — восемь. «Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется», — написал он.
Накануне вечером Рогов сообщил об обстреле грузового поезда с продовольствием в поселке Акимовка под Мелитополем из гранатомета. По его словам, поезд вез продукты питания из Крыма, а обратно должен был вывезти зерно.
«Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа», — сказал Рогов.
О взятии Мелитополя под контроль российских военных Минобороны сообщило 26 февраля, через два дня после начала военной операции на Украине. Позднее в регионе создали военно-гражданскую администрацию, ее представители заявили о намерении со временем войти в состав России. В начале июня в Мелитополе сообщили о подготовке к референдуму по присоединению к России.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей Украины могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. 11 июня 30 жителей Мелитополя получили российские паспорта.
Объявляя начало российской военной операции Путин подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля предупреждал, что страна выйдет из переговоров, если на территории взятых Российской армией регионов состоятся референдумы. В мае переговоры Киева и Москвы были приостановлены.