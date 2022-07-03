В Мелитополе сообщили о двух обстрелах из РСЗО со стороны Украины

Украинская сторона дважды за ночь — около 3:00 и 4:45 — обстреляла Мелитополь из реактивных систем залпового огня большой дальности, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, в первый раз по городу выпустили около 8-10 ракет, во второй — восемь. «Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется», — написал он.

Накануне вечером Рогов сообщил об обстреле грузового поезда с продовольствием в поселке Акимовка под Мелитополем из гранатомета. По его словам, поезд вез продукты питания из Крыма, а обратно должен был вывезти зерно.

«Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа», — сказал Рогов.

О взятии Мелитополя под контроль российских военных Минобороны сообщило 26 февраля, через два дня после начала военной операции на Украине. Позднее в регионе создали военно-гражданскую администрацию, ее представители заявили о намерении со временем войти в состав России. В начале июня в Мелитополе сообщили о подготовке к референдуму по присоединению к России.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей Украины могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. 11 июня 30 жителей Мелитополя получили российские паспорта.

Читайте на РБК Pro Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж Инструкции Pro Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить Статьи

Объявляя начало российской военной операции Путин подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля предупреждал, что страна выйдет из переговоров, если на территории взятых Российской армией регионов состоятся референдумы. В мае переговоры Киева и Москвы были приостановлены.