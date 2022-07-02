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Пророссийские власти Запорожья сообщили об обстреле поезда у Мелитополя

В Запорожской области украинские военные обстреляли грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем, сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Рогов.

«Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа», — сказал Рогов, уточнив, что обстрел произошел в районе поселка Акимовка.

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Фото:AP

В начале мая в Крыму сообщили о восстановлении пассажирского и грузового сообщения с Запорожской областью; грузовое сообщение было прервано осенью 2015 года по предложению занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко.

В середине июня в запорожской ВГА рассказали об открытии нового автомобильного маршрута, соединяющего Донбасс, Крым, Мариуполь, Мелитополь и Херсон, все эти регионы находятся под контролем сил Донецкой народной республики или российской армии.

Утром 30 июня ООО «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК; осуществляет перевозки по полуострову и между Крымом и Краснодарским краем) сообщила о запуске движения поездов между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Отмечалось, что поезда будут курсировать ежедневно с 1 июля: утром из Джанкоя, вечером из Мелитополя и Херсона.

Однако вечером в тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе сроков запуска поездов с 1 июля на более поздний срок. Он объяснил, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь, Джанкой — Херсон не завершены до конца.

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