Администрация Запорожья сообщила о взрыве в центре Мелитополя

Взрыв произошел около 7:40. После случившегося площадь Победы, где находится администрация Мелитополя, оцепили

Фото: vrogov / Telegram

В центре Мелитополя произошел взрыв, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Регион находится под частичным контролем российских военных.

По словам Рогова, взрыв произошел около 7:40. «У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», — написал он.

Есть ли пострадавшие, Рогов не уточнил. Он охарактеризовал случившееся как теракт.

По словам источника «РИА Новости», в центре города взорвался автомобиль. После случившегося площадь Победы, где находится администрация Мелитополя, оцепили, передает корреспондент агентства. По предварительным данным, ранены три человека, сообщил собеседник «РИА Новости» в городской администрации.

Позже в военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что взрыв не был попыткой покушения на главу администрации Евгения Балицкого. О попытке покушения сообщалось в украинских Telegram-каналах. «Губернатор не живет в этом доме [рядом с которым был взрыв]. Это был теракт против волонтеров», — сказали ТАСС в военно-гражданской администрации.

По ее данным, в результате взрыва пострадали два волонтера — 28-летняя девушка и 25-летний парень, которые занимались оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе, передает «РИА Новости».

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