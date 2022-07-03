Байден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензин

Компании, владеющие заправками в США, должны немедленно снизить цены за бензин, заявил президент Штатов Джо Байден в Twitter.

«Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену на заправках, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал он.

22 июля Байден призвал Конгресс приостановить федеральный налог на бензин и дизельное топливо на три месяца, хотя признал, что эта мера не решит проблему с ростом цен, но облегчит бремя расходов для семей. Власти США взимают налог в размере 18 центов за галлон (3,78 л) бензина и 24 центов за галлон дизельного топлива.

В начале июня цена бензина на автозаправках в США обновила исторический максимум, превысив 5$ за галлон. Сейчас топливо стоит в среднем около 5$. Байден называл рост цен на топливо и продукты «путинским», а также «побочным продуктом» помощи Украине. «Это будет стоить дорого западным странам. Это будет стоить дорого НАТО. Это будет стоить дорого европейским странам и стоить дорого нам», — заявлял он.

На этом фоне в США также призвали производителей нефти и газа во всем мире нарастить добычу энергоресурсов.

США в начале марта отказались от импорта российской нефти. Евросоюз включил частичное эмбарго на российское сырье в шестой пакет санкций в начале июня. Запрет коснулся морских поставок. Российские власти считают западные санкции незаконными.