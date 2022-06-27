США подтвердили передачу Украине средств ПВО средней и большой дальности

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Соединенные Штаты передадут Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который сопровождает Джо Байдена в его поездке в Европу.

«Мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины», — сказал Салливан.

Кроме того, США передадут Украине «некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость», включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары, добавил помощник американского президента.

Телеканал СNN со ссылкой на источник ранее сообщал, что США планируют объявить о передаче Киеву передовых систем противоракетной обороны средней и большой дальности уже на этой неделе.

По словам собеседников телеканала, помощь будет передана в ответ на соответствующие запросы со стороны Украины.

Вашингтон с конца февраля направил Киеву военную помощь на $6,1 млрд. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете на сумму $450 млн, который включал РСЗО HIMARS, а также другую военную технику и боеприпасы. 25 июня главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что поставленные РСЗО HIMARS уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории.

Россия в ответ обвиняет западные страны в «накачке» Украины оружием и предупреждает, что конвои с иностранным вооружением станут «законными целями» российской армии.