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СМИ сообщили об отказе Росавиации подтверждать опыт российских пилотов

«Ъ»: Росавиация не подтверждает российским пилотам документы для работы за рубежом
Российские пилоты сталкиваются с проблемами при попытке устроиться на работу в зарубежные авиакомпании. Росавиация не подтверждает их удостоверения в ответ на запрос иностранных регуляторов, выяснил «Коммерсантъ»
Фото: LM Otero / AP
Фото: LM Otero / AP

Росавиация отказывается подтверждать удостоверения российских пилотов по запросу иностранных авиавластей и перевозчиков для работы в других странах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пять источников в отрасли.

Собеседники издания пытались устроиться на работу в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию. По словам одного из них, в ряде случаев ведомство отказало в процедуре подтверждения из-за «невозможности раскрыть персональные данные», а в остальных и вовсе не давало ответа.

Источники «Коммерсанта» отметили, что Росавиация использовала инструмент игнорирования запросов со стороны зарубежных авиавластей еще с 2016 года, до начала пандемии. Тогда перевозки в Россию росли, а авиакомпании искали пилотов в других странах. Сейчас же Министерство транспорта может опасаться срыва поручения президента Владимира Путина о сохранении объема перевозок в 100 млн пассажиров к концу года, предположили они.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

«Коммерсантъ» узнал об опасениях Минтранса из-за риска дефицита пилотов
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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Между тем президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук указал, что с конца февраля до середины июня Росавиация все-таки ответила на 600 запросов иностранных авиавластей.

Пилотов компаний с турецкими корнями активно приглашали на работу турецкие перевозчики, рассказали источники «Коммерсанта» на рынке. Бывшие сотрудники Azur Air сообщили, что получали приглашения от нового турецкого перевозчика MGA, но подтвержденных переходов пока не было.

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Кроме того, S7 направила около 20 пилотов в ОАЭ на три месяца, рассказал источник «Коммерсанта» в отрасли. В компании уточнили, что несколько пилотов проработают в Эмиратах до сентября по срочному контракту с AirArabia.

«Аэрофлот» объяснил приостановку набора пилотов
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Условия для работы российских авиакомпаний резко ухудшились после начала военной операции на Украине и ответных санкций западных стран. На работу авиалиний повлияло закрытие воздушного пространства США и стран ЕС для российских самолетов, а также запрет на сотрудничество иностранных компаний, например Boeing, с отечественными.

В частности, ЕС запретил продавать России самолеты и запчасти к ним, а также оказывать российским авиакомпаниям услуги по страхованию и техобслуживанию. После этого западные лизингодатели начали задерживать самолеты отечественных перевозчиков за рубежом. В марте президент Владимир Путин разрешил регистрировать права на самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Международная организация гражданской авиации заявила, что в России сложились проблемы с обеспечением безопасности полетов, так как воздушные суда имеют регистрацию в реестре более чем одной страны, а значит возникает проблема действительности их лицензий на радиооборудование и сертификатов летной годности в целом. «Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне, — заявили в ответ в российском Минтрансе. В министерстве добавили, что техобслуживанием занимаются так же, как и прежде.

В марте пассажиропоток в России снизился более чем на 20% год к году, в апреле почти на треть, в мае — более чем на четверть, в июне ситуация «стабилизировалась до сокращения на 20%», сказал источник «Коммерсанта» в Минтрансе.

2 июня «Аэрофлот» приостановил набор новых пилотов из-за ограничений на полеты по многим направлениям. На следующий день авиакомпания Royal Flight, выполнявшая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, объявила о сокращении более ста пилотов из-за проблем в авиаотрасли.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
При участии
Артём Кореняко
пилоты Росавиация документы работа эмиграция

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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