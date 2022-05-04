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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» узнал об опасениях Минтранса из-за риска дефицита пилотов

«Ъ»: Минтранс опасается оттока пилотов за границу
В Минтрансе считают, что отток персонала на работу за границу может привести к нехватке пилотов. Однако отраслевые сообщества и профсоюзы указывают на сложности с трудоустройством в будущем с учетом падения перевозок

Минтранс опасается оттока пилотов в зарубежные авиакомпании, который в будущем может привести к нехватке летного состава, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный ведомством проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года.

В документе говорится, что ежемесячно в министерство поступают около 70 обращений от иностранных авиавластей с просьбой подтвердить сертификат специалиста — столько пилотов ищут работу за границей. Согласно проекту, власти рассчитывают справиться с возможным дефицитом персонала за счет профильных учебных заведений: планируется, что их будут оканчивать по 806 человек в 2025–2029 годах.

В Минтрансе не ответили на запрос издания.

При этом, как указывают опрошенные газетой эксперты, профсоюзы и пилоты, из документа неясно, что делать, если возникнут сложности с трудоустройством выпускников, учитывая спад перевозок. В 2021 году российские авиакомпании перевезли более 111 млн пассажиров. Министерство допускает, что в 2025 году их число может снизиться до 58,2 млн человек. Таким образом, считают в Совете по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ, объединяет авиапредприятия, представителей профсоюзов, Минтранса, Росавиации и Ространснадзора), к этому моменту около половины персонала отрасли могут остаться без работы.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

По данным СПК ВТ, в простое находятся около 1,5 тыс. линейных пилотов (13%) и 1,3 тыс. бортпроводников (5%). Большая часть — это сотрудники грузовых авиакомпаний «Атрана», AirBridgeCargo (обе входят в ГК «Волга-Днепр») и Sky Gates, сообщил президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук. Кроме того, в Шереметьевском профсоюзе летного состава (ШПЛС) ранее заявили РБК о риске сокращении пилотов SSJ в связи с переводом бортов из «Аэрофлота» в «Россию». В «Аэрофлоте» эти данные не подтверждают.

В СПК ВТ считают, что с учетом санкций и не восстановившегося после пандемии пассажиропотока рабочий рынок для пилотов ограничен «дружественными» странами, в первую очередь ЕАЭС. 

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С тем, что на рынке возникнет избыток пилотов, согласны эксперты, опрошенные РБК. Во время кризисов 2008–2009 и 2014 годов российские пилоты находили работу за рубежом: в Китае, Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Однако сейчас, считает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Олександр Ланецкий, с этим могут быть проблемы из-за санкций, последствий военной операции на Украине и пандемийных ограничений в Китае. Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев полагает, что в будущем летный состав будет востребован в первую очередь на самолетах российского производства.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В марте большинство российских авиакомпании были вынуждены отказаться от полетов за рубеж из-за введения западных санкций и закрытия воздушного пространства Евросоюзом. В связи с ограничениями европейские лизинговые компании приостановили поставки в Россию новых лайнеров и стали задерживать уже предоставленные борты в зарубежных аэропортах. 14 марта президент Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается возможность регистрации в России прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минтранс пилоты простой отток кадров зарубежные авиакомпании
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