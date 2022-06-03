Royal Flight сообщила о планах уволить более 100 пилотов из-за санкций

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Авиакомпания Royal Flight, выполнявшая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, сократит более 100 пилотов из-за проблем в авиаотрасли, сообщил РБК начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании перевозчика Максим Курашвили.

Ранее Telegram-канал Baza написал, ссылаясь на свои источники, что Royal Flight планирует уволить около 250 сотрудников.

«У нас 250 пилотов не было никогда за всю историю авиакомпании. Под сокращение у нас идут чуть более 100 человек. Конечно, это связано с санкциями, со всеми ограничительными мерами. Самолеты частично арестованы, парк практически расформирован, рейсов нет», — сказал Курашвили.

Он подчеркнул, что пилотов увольняют «в строгом соответствии с законодательством». «Заблаговременное информирование о сокращении, обязательная выплата всех пособий — все, что полагается по Трудовому кодексу. Ни в коем случае никто не сокращается одним днем», — отметил представитель Royal Flight.

Также Baza указывал, что под сокращение попадут пилоты другой авиакомпании, специализирующейся на чартерных перевозках, — Azur Air. По информации канала, там собираются уволить порядка 200 пилотов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Azur Air.

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Накануне, 2 июня, Baza сообщил, что набор пилотов отложили «Аэрофлот» и «Победа». В пресс-службе группы рассказали РБК, что действительно приостановили набор новых пилотов «до момента изменения ситуации и появления растущей потребности». Сейчас перевозчик старается максимально сохранить летный состав в условиях санкций, добавили в «Аэрофлоте».

В конце февраля ЕС ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. Из-за этих ограничений российские авиакомпании должны были вернуть самолеты Airbus и Boeing, находящиеся в лизинге, собственникам.

Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам не использовать для полетов за рубеж находящиеся в лизинге самолеты. В марте в России разрешили регистрировать такие самолеты в стране для использования на внутренних рейсах.



Помимо санкций Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний. Аналогичное решение приняли США, Великобритания, Канада, Австралия и другие государства. Россия приняла ответные меры.