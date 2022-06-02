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«Аэрофлот» объяснил приостановку набора пилотов

«Аэрофлот» заявил, что в условиях санкций старается по максимуму сохранить летный состав, но приостановил набор новых пилотов «до момента изменения ситуации и появления растущей потребности»
«Аэрофлот» AFLT ₽26,98 -3,44% Купить

«Аэрофлот» в условиях ограничений на полеты по многим направлениям и пересмотренной из-за этого производственной программы приостановил набор новых пилотов «до момента изменения ситуации и появления растущей потребности», сообщили РБК в пресс-службе авиагруппы.

Группа компаний старается максимально сохранить летный состав в условиях санкций, добавили там. Как сообщили в пресс-службе, изменения коснулись только летного отряда Sukhoi SuperJet 100: из-за плановой передачи SSJ100 «Аэрофлота» «России» (обе авиакомпании входят в ГК «Аэрофлот») командиров воздушных судов и вторых пилотов переоформили в авиакомпанию «Россия». В конце апреля в Шереметьевском профсоюзе летного состава (ШПЛС) предупредили о риске сокращения пилотов SSJ в связи с переводом бортов из «Аэрофлота» в «Россию», но в группе компаний эти данные не подтвердили.

В «Аэрофлоте» заявили, что понимают необходимость обеспечить кадровый резерв пилотов для развития авиаотрасли и планируют специальную программу, «направленную на поддержание навыков и знаний выпускников авиационных училищ». Сейчас она находится на стадии разработки, «Аэрофлот» рассчитывает запустить ее «в ближайшей перспективе».

Профсоюз предупредил о риске увольнения 50 пилотов Superjet
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В авиакомпани «Россия» сообщили РБК, что о сокращении персонала речи не идет, также компания не планирует выводить часть работников в простой. «Идет набор специалистов по ряду проектов. У нас нет разделения выпускник — специалист. Но целевиков наших берем», — уточнили там.

В «России» добавили, что рассматривают возможность открытия новых рейсов, в том числе международных, на самолетах отечественного производства.

Ранее 2 июня Telegram-канал Baza сообщил, что после введения санкций «Аэрофлот» и ряд других авиакомпаний — «Россия», «Победа», Utair и «Азимут» — перестали принимать новых пилотов, которые окончили российские авиаинституты. По его данным, на недавней конференции для будущих летчиков представители Utair сообщили, что самолеты у компании пока есть, но «перевозчик хочет закупить SSJ и новичков не набирает». Представитель «Азимута» указал, что у компании 15 лайнеров, экипажи уже набраны, а запчастей хватит до конца года.

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Как писала Baza, у «Аэрофлота» новый набор пилотов был запланирован на июнь, но компания не предоставляла о нем информации; «Победа» должна была набрать пилотов в мае, но этого не произошло. Telegram-канал со ссылкой на выпускников одного из учебных заведений сообщал, что только два выпускника с потока в 250 человек смогли устроиться пилотами.

В марте из-за санкций Запада и закрытия воздушного пространства Евросоюзом большинство российских авиакомпаний отказались от полетов за рубеж. В связи с ограничениями европейские лизинговые компании приостановили поставки в Россию новых лайнеров и стали задерживать уже предоставленные борты в зарубежных аэропортах. Президент Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается возможность регистрации в России прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

В начале мая «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минздрава сообщил, что ведомство опасается возможного оттока российских пилотов за рубеж, что может привести к дефициту летного состава. По данным Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, в простое находятся около 1,5 тыс. линейных пилотов (13%) и 1,3 тыс. бортпроводников (5%).

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Аэрофлот пилоты авиакомпания «Россия»
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