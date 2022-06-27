Додон счел «играми Запада» получение Молдавией статуса кандидата в ЕС

Игорь Додон (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз не для экономической поддержки, а чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России, заявил бывший президент республики Игорь Додон в Telegram.

По его мнению, Молдавия стала претендентом для политических и военных экспериментов «по грустному примеру Украины». Спешка, с которой Кишинев приняли в кандидаты ЕС, пока в стране «отсутствие необходимых реформ» и «становящимся диктаторским» политический режим, подтверждает, что Молдове достанется «роль пешки на геополитической доске Запада».

Экс-президент считает, что из-за «проводимой совместно с Западом русофобской политики» Молдавия может потерять выгодные экономические отношения с партнерами на Востоке и даже часть территорий.

«Граждане должны понять, что мы не вступим в ЕС еще как минимум десятилетие или два, а, возможно, и никогда, но уже в ближайшие месяцы пострадаем из-за безответственной и агрессивной политики руководства страны, которое, согласно последним декларациям, намерено присоединиться к санкциям Запада против России», — предупредил Додон.

Заявку на получение Молдавией статуса кандидата в члены ЕС президент Майя Санду подписала 3 марта. «У Республики Молдова должен быть четкий европейский путь. Граждане выбрали этот вариант, они видят будущее нашей страны в ЕС, мы знаем, какие шаги нужно предпринять, и мы готовы работать», — сказала глава государства.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что статус кандидата ЕС получили Кишинев, а также Киев. Предоставление статуса одобрили депутаты Европарламента, инициативу поддержали 529 человек, отказались это сделать 45, воздержались 14. После этого Санду заявила, что Молдавии следует стать членом Евросоюза вместе с Приднестровьем и урегулировать конфликт с непризнанной республикой до присоединения к союзу.

Читайте на РБК Pro Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году Статьи Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции Статьи Pro Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе Статьи Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи

В мае 2020 года против Додона в Молдавии завели уголовное дело из-за видеозаписи от 2019 года, на которой экс-глава Демократической партии предприниматель Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают президенту страны пакет, в котором, по словам бывшего депутата Юрия Реницэ, находилась крупная сумма. В итоге прокуратура отказалась заводить дело, не выявив «элементов преступления»

24 мая текущего года экс-президента задержали на 72 часа. Ему вменяют измену родине, признание о финансировании политической партии преступной организацией, пассивное коррумпирование и незаконное обогащение. 26 мая стало известно, что Додона арестовали на 30 дней.