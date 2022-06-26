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Военная операция на Украине ,  
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В МВД ЛНР заявили о покинувших Северодонецк иностранных наемниках

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Город Северодонецк в Луганской области, который сейчас, по данным российского Минобороны, находится под контролем ЛНР, покинули иностранные наемники из Франции, Польши, Германии и США. Об этом ТАСС заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, «наемники бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться». Киселев заявил, что они направлялись в Лисичанск.

Представитель ЛНР утверждает, что получил эти сведения от одного из военнопленных, который «им там показывал дорогу».

Минобороны заявило о переходе Северодонецка под контроль ЛНР
Политика

Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. Накануне российское Минобороны заявило, что Северодонецк находится под полным контролем Вооруженных сил России, а затем перешел к ЛНР. 25 июня власти Луганской народной республики заявили, что силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По данным российского Минобороны, на стороне Вооруженных сил Украины воюют более 3 тыс. иностранных наемников, в том числе из Австралии и Чили.

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9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. При этом они давно переехали на Украину, отслужили в армии и имеют украинское гражданство, подчеркивали их родственники.

Теги
Северодонецк ЛНР наемники Военная операция на Украине

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