Шольц назвал бессмысленными опасения о перекрытии газа Россией

Газоприемная станция газопровода «Северный поток 1» (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе заявил, что не хочет строить предположений о работе трубопровода «Северный поток-1» после технического обслуживания в июле, передает Reuters.

«Предположения о том, что произойдет после [технического обслуживания], не имеют смысла. Мы должны хорошо подготовиться [к сокращению поставок энергоносителей], и это то, что мы сделали быстро», — сказал Шольц, комментируя опасения, что Москва может не возобновить поставки газа по трубопроводу после технического обслуживания.

О том, что Берлин опасается перекрытия газа по «Северному потоку» после двухнедельного техобслуживания, ранее писала газета Financial Times. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заверил, что Москва строго выполняет обязательства по поставкам топлива.

Прекращение поставок газа по «Северному потоку» после техобслуживания не исключал также глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. В связи с этим он допускал нехватку газа зимой.

По мнению министра экономики Германии Роберта Хабека, Москва может прекратить поставки газа в ФРГ, чтобы оказать давление на рынок и повысить цены на газ в Европе с целью «разжечь социальные волнения и разрушить единство».

«Газпром» в середине июня объявил о сокращении объемов прокачки газа по «Северному потоку» сначала с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн куб. м в сутки. Компания объяснила свое решение задержкой со стороны немецкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая». В Siemens, в свою очередь, пояснили, что турбины для газопровода производит Канада, и один из двигателей находится на ремонте в Монреале, а вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций.