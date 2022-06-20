Власти Калининградской области исключили дефицит товаров из-за мер Литвы
В Калининградской области не возникнет дефицита потребительских товаров из-за того, что Литва запретила транзит грузов по железной дороге в регион, заявил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
«Дефицита потребительских товаров не будет», — сказал Лысков.
18 июня Литва запретила пропускать поезда с грузами, которые подпадают под санкции со стороны ЕС, в Калининград. Запрет коснулся строительных материалов, цемента, металлов и ряда других материалов, важных для строительства и производства.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона готовились к подобным «гадостям от соседей» и уже построили и ввели в эксплуатацию новый паром, а также передислоцировали из других морей еще один сухогруз, который в настоящее время курсирует на линии Усть-Луга — Балтийск. Он также назвал действия Литвы незаконными и предупредил Вильнюс и Евросоюз о «далеко идущих последствиях».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия Литвы являются «нарушением всего и вся». Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что это может стать основанием для ответных «жестких» и «абсолютно законных» действий со стороны России.
20 июня МИД России выразил протест временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене и потребовал снять запрет на транзит подсанкционных грузов в Калининград.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального правительства.