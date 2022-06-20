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Война санкций ,  
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Власти Калининградской области исключили дефицит товаров из-за мер Литвы

Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

В Калининградской области не возникнет дефицита потребительских товаров из-за того, что Литва запретила транзит грузов по железной дороге в регион, заявил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Дефицита потребительских товаров не будет», — сказал Лысков.

18 июня Литва запретила пропускать поезда с грузами, которые подпадают под санкции со стороны ЕС, в Калининград. Запрет коснулся строительных материалов, цемента, металлов и ряда других материалов, важных для строительства и производства.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона готовились к подобным «гадостям от соседей» и уже построили и ввели в эксплуатацию новый паром, а также передислоцировали из других морей еще один сухогруз, который в настоящее время курсирует на линии Усть-Луга — Балтийск. Он также назвал действия Литвы незаконными и предупредил Вильнюс и Евросоюз о «далеко идущих последствиях».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия Литвы являются «нарушением всего и вся». Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что это может стать основанием для ответных «жестких» и «абсолютно законных» действий со стороны России.

20 июня МИД России выразил протест временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене и потребовал снять запрет на транзит подсанкционных грузов в Калининград.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального правительства.

Теги
Калининградская область Литва дефицит транзит новости

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