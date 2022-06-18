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Война санкций ,  
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Алиханов предупредил о последствиях для Литвы из-за ограничения транзита

Запрет на транзит подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией нарушает международные обязательства Евросоюза, заявил губернатор Антон Алиханов
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС)

Запрет Литвы на транзит в Калининградскую область с остальной территории России подсанкционных товаров может иметь далеко идущие последствия для Вильнюса и всего Евросоюза, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Антон Алиханов.

«Действия эти незаконны и могут иметь и для Литвы, и для Евросоюза далеко идущие последствия», — заявил он.

Он напомнил об обязательствах ЕС в рамках ВТО, которые предусматривают соблюдение принципа свободы транзита товаров, включая энергетические, между Калининградской областью и остальной территорией России.

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Запрет транзита товаров может вводиться только по причинам, связанным с общественной безопасностью, охраной здоровья и жизни людей или защитой интеллектуальной и коммерческой собственности, указал губернатор.

По словам Алиханова, очевидно, что запрет на перевозку цемента между Ленинградской и Калининградской областью никакого отношения к охране и защите жизни людей не имеет.

Он назвал решение Литвы грубейшим нарушением международных обязательств и заявил, что над решением ситуации сейчас работает МИД России.

Губернатор также сообщил, что товары, запрещенные Литвой к транзиту, перераспределят для доставки по морю. Для этого области может понадобится максимум семь судов до конца года.

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О запрете Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область Алиханов сообщил накануне. Решение литовской стороны вступает в силу с 18 июня и затрагивает строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства, рассказал губернатор.

ЕС в апреле в рамках пятого пакета санкций запретил импорт из России древесины, цемента, угля и других товаров. До этого был запрещен импорт изделий из стали и железа.
 

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Алиханов Калиниградская область транзит железные дороги Литва санкции Евросоюз

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