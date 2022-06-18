Алиханов предупредил о последствиях для Литвы из-за ограничения транзита
Запрет Литвы на транзит в Калининградскую область с остальной территории России подсанкционных товаров может иметь далеко идущие последствия для Вильнюса и всего Евросоюза, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Антон Алиханов.
«Действия эти незаконны и могут иметь и для Литвы, и для Евросоюза далеко идущие последствия», — заявил он.
Он напомнил об обязательствах ЕС в рамках ВТО, которые предусматривают соблюдение принципа свободы транзита товаров, включая энергетические, между Калининградской областью и остальной территорией России.
По словам Алиханова, очевидно, что запрет на перевозку цемента между Ленинградской и Калининградской областью никакого отношения к охране и защите жизни людей не имеет.
Он назвал решение Литвы грубейшим нарушением международных обязательств и заявил, что над решением ситуации сейчас работает МИД России.
Губернатор также сообщил, что товары, запрещенные Литвой к транзиту, перераспределят для доставки по морю. Для этого области может понадобится максимум семь судов до конца года.
О запрете Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область Алиханов сообщил накануне. Решение литовской стороны вступает в силу с 18 июня и затрагивает строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства, рассказал губернатор.
ЕС в апреле в рамках пятого пакета санкций запретил импорт из России древесины, цемента, угля и других товаров. До этого был запрещен импорт изделий из стали и железа.