Сенаторы предупредили Литву о «жестком ответе» из-за блокады Калининграда

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Попытка блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета и может стать основанием для жестких действий со стороны России, считает сенатор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал он в Telegram.

Если ЕС не исправит ситуацию, это «развяжет руки» Москве и позволит ей решать ситуацию «любыми способами», согласен с ним глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

«Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», — заявил Климов в Telegram.

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