Медведев заявил о dead zone для переговоров с США по ядерному оружию

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

России не следует вести переговоры с США по продлению договора о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-3). Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Он назвал время для новых переговоров неподходящим, так как у России нет никаких отношений с США. По его словам, они находятся в точке нуля по Кельвину и размораживать их сейчас не следует. «Сейчас всё: dead zone», — написал Медведев.

«И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — заявил Медведев.

Замглавы Совета безопасности посчитал, что переговоры по договору о ядерном оружии непродуктивны, опасны и «смотрятся как проявление слабости». Он сказал, что США должны по-настоящему оценить диалог и просить о нем «на всех улицах и подворотнях».

Медведев предложил прибегнуть к методу общения с США «ботинком по трибуне ООН», который, по его словам, является проверенным.

При этом он отметил, что решение по продлению СНВ-3 или заключению нового договора будет принимать президент Владимир Путин.

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В 2010 году президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама заключили договор СНВ-3, он вступил в силу в 2011 году. Документ предусматривал сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Действие договора истекало 5 февраля 2021 года. Но незадолго до этого президенты Владимир Путин и Джо Байден продлили его еще на пять лет.

В начале июня этого года Госдеп заявил, что США хотят продлить договор после 2026 года. Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Москва призывает начать диалог уже сейчас.

Российский МИД сообщал, что стороны продолжают обсуждать СНВ-3, а также проведение инспекций, которые они остановили из-за пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обсуждение продления договора о ядерной сделке неизбежным, так как это касается всего мира и глобальной безопасности.