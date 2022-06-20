Медведев заявил о dead zone для переговоров с США по ядерному оружию
России не следует вести переговоры с США по продлению договора о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-3). Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.
Он назвал время для новых переговоров неподходящим, так как у России нет никаких отношений с США. По его словам, они находятся в точке нуля по Кельвину и размораживать их сейчас не следует. «Сейчас всё: dead zone», — написал Медведев.
«И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — заявил Медведев.
Замглавы Совета безопасности посчитал, что переговоры по договору о ядерном оружии непродуктивны, опасны и «смотрятся как проявление слабости». Он сказал, что США должны по-настоящему оценить диалог и просить о нем «на всех улицах и подворотнях».
Медведев предложил прибегнуть к методу общения с США «ботинком по трибуне ООН», который, по его словам, является проверенным.
При этом он отметил, что решение по продлению СНВ-3 или заключению нового договора будет принимать президент Владимир Путин.
В 2010 году президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама заключили договор СНВ-3, он вступил в силу в 2011 году.
Документ предусматривал сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.
Действие договора истекало 5 февраля 2021 года. Но незадолго до этого президенты Владимир Путин и Джо Байден продлили его еще на пять лет.
В начале июня этого года Госдеп заявил, что США хотят продлить договор после 2026 года. Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Москва призывает начать диалог уже сейчас.
Российский МИД сообщал, что стороны продолжают обсуждать СНВ-3, а также проведение инспекций, которые они остановили из-за пандемии коронавируса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обсуждение продления договора о ядерной сделке неизбежным, так как это касается всего мира и глобальной безопасности.