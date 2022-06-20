Медведев заявил о dead zone для переговоров с США по ядерному оружию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Президент Узбекистана предложил референдум по поправкам в Конституцию Политика, 14:23
Эгоцентризм: что это и чем отличается от эгоизма Социальная экономика, 14:20
Женская команда снялась с турнира по футболу из-за сексизма одноклубников Спорт, 14:16
ФСБ задержала эстонца по подозрению в шпионаже за силовиками Политика, 14:14
Песков заявил, что участие ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждалось Политика, 14:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:04
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 14:02
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:02
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье Недвижимость, 13:51
Как построить бизнес-модель: читаем бестселлер Остервальдера и Пинье Pro, 13:44
Брокеры начали проводить сделки с акциями Гонконга в тестовом режиме Инвестиции, 13:40
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 13:39
МИД выразил протест временной поверенной в делах Литвы из-за Калининграда Политика, 13:37
«Авангард» подписал не заигравшего в НХЛ воспитанника Спорт, 13:31

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Медведев заявил о dead zone для переговоров с США по ядерному оружию

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

России не следует вести переговоры с США по продлению договора о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-3). Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Он назвал время для новых переговоров неподходящим, так как у России нет никаких отношений с США. По его словам, они находятся в точке нуля по Кельвину и размораживать их сейчас не следует. «Сейчас всё: dead zone», — написал Медведев.

«И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — заявил Медведев.

В Госдепе заявили о планах продлить и расширить СНВ-3
Политика
Барак Обама (слева) и Дмитрий Медведев подписывают договор СНВ 8 апреля 2010 года в Праге, Чехия

Замглавы Совета безопасности посчитал, что переговоры по договору о ядерном оружии непродуктивны, опасны и «смотрятся как проявление слабости». Он сказал, что США должны по-настоящему оценить диалог и просить о нем «на всех улицах и подворотнях».

Медведев предложил прибегнуть к методу общения с США «ботинком по трибуне ООН», который, по его словам, является проверенным.

При этом он отметил, что решение по продлению СНВ-3 или заключению нового договора будет принимать президент Владимир Путин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия
Статьи
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи
Pro
Сделки M&A времен спецоперации и катапультирование западных компаний
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как бизнес в России уже использует роботов для настройки логистики
Статьи
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции

Антонов предложил США «уже сейчас» начать обсуждение договора об СНВ-3
Политика

В 2010 году президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама заключили договор СНВ-3, он вступил в силу в 2011 году.

Документ предусматривал сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

Действие договора истекало 5 февраля 2021 года. Но незадолго до этого президенты Владимир Путин и Джо Байден продлили его еще на пять лет.

В начале июня этого года Госдеп заявил, что США хотят продлить договор после 2026 года. Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Москва призывает начать диалог уже сейчас.

Российский МИД сообщал, что стороны продолжают обсуждать СНВ-3, а также проведение инспекций, которые они остановили из-за пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обсуждение продления договора о ядерной сделке неизбежным, так как это касается всего мира и глобальной безопасности.


 

Теги
Персоны
СНВ ядерная сделка Россия США переговоры Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Песков счел неизбежным обсуждение продления договора СНВ-3
Политика
МИД сообщил о продолжении диалога с США по возобновлению инспекций СНВ-3
Политика
В Госдепе заявили о планах продлить и расширить СНВ-3
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter