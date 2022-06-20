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Политика ,  
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Верховный суд отказал Google в пересмотре решения о «Царьграде»

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Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Верховный суд отказался пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые обязали Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Царьграда», следует из опубликованного определения.

Заявители «ссылаются на неправильное применение арбитражными судами норм права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам», но Верховный суд счел, что представленные в кассационной жалобе доводы «не подтверждают существенных нарушений» норм материального или процессуального права, поэтому оснований для пересмотра решения нет.

Иск о разблокировке подавал сам телеканал. Арбитражный суд Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа обязали Google обеспечить доступ к нему.

Канал «Царьграда» на YouTube заблокирован с июля 2020 года. В Google пояснили, что соблюдают «все применимые законы о санкциях». Владелец канала, бизнесмен Константин Малофеев находится под санкциями ЕС и США. В апреле текущего года Вашингтон также внес в санкционный список сам телеканал.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images)

В марте текущего года Роскомнадзор предупредил Google о «мерах технологического воздействия» из-за цензуры российских СМИ, в том числе «Царьграда». 7 апреля регулятор ввел против американской корпорации ограничения: реклама Google в России теперь запрещена, а поисковые системы обязаны информировать пользователей о нарушении российских законов компанией.

В суд на компанию подавали и другие российские вещатели, в том числе «Первый канал», «ГПМ Развлекательное телевидение» (включает каналы ТНТ, ТВ3, «Пятница!»), НТВ, «Звезда», ВГТРК. По искам последней Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета российской «дочки» Google на общую сумму 1 млрд руб. В июне ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве.

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Теги
Google YouTube «Царьград» блокировка Верховный суд

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