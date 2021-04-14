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Технологии и медиа ,  
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«Царьград» объявил о победе над Google в суде из-за аккаунта на YouTube

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала «Царьград», который был подан к компании Google из-за блокировки аккаунта телеканала на YouTube. Об этом РБК сообщил управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы владельца телеканала Константина Малофеева. В судебной картотеке это решение на момент публикации не отражено.

«Суд удовлетворил требования НАО «Царьград Медиа» полностью. Соответственно блокировка аккаунта и расторжение договора на монетизацию YouTube-канала признаны неправомерными», — рассказал Магоня.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По его словам, согласно решению суда, доступ к аккаунту и каналу должен быть возобновлен. При неисполнении решения Google придется платить судебную неустойку, добавил адвокат.

В июле 2020 года «Царьград» сообщил, что его канал на YouTube был заблокирован без предупреждения и объяснения причин. В скриншоте уведомления о блокировке, который телеканал опубликовал в своих социальных сетях, говорилось, что аккаунт был отключен и не подлежит восстановлению.

Тогда представители «Царьграда» заявили в разговоре с РБК, что в компании блокировку рассматривают как политическую акцию против Малофеева, который находится в санкционных списках США. В свою очередь, представители Google ответили, что строго соблюдают все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли.

«Царьград» новости YouTube Google суд
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