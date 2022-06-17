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Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

Решение начать процедуру банкротства в Google объясняли тем, что арест банковского счета «дочки» сделал невозможным работу российского офиса. Арест наложен по искам российских телеканалов, которые заблокировали на YouTube
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Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — подала заявление о банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел.

ООО «Гугл» начало процедуру банкротства 18 мая. В компании тогда заявили, что арест банковского счета сделал невозможной работу российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и выплату зарплат, оплату поставщиков и подрядчиков, выполнение других финансовых обязательств.

В то же время представитель Google добавил, что компания продолжит предоставлять пользователям из России бесплатные сервисы, такие как поисковик, YouTube, Gmail, «Google Карты», Google Play и другие.

Суд арестовал ₽1 млрд на счетах российской «дочки» Google по искам ВГТРК
Бизнес
Фото:Анна Сергеева / РБК

Имущество и активы российского подразделения Google были арестованы по искам от ряда российских телеканалов. В частности, 7 июня арбитражный суд наложил арест на общую сумму 1 млрд руб. в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК, также были удовлетворены иски компании «ГПМ Развлекательное телевидение», принадлежащей холдингу «Газпром-Медиа», телекомпании НТВ, телеканала «360», телеканала «Звезда» и АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT (каждый на сумму 500 млн руб.).

Поводом для исков стала блокировка каналов этих российских СМИ на YouTube. Роскомнадзор потребовал снять ограничения, заявив, что они «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Также суд назначил Google оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. Приставы решили взыскать его принудительно. В конце мая информация о задолженности пропала из базы данных Федеральной службы судебных приставов, это значит, что компания полностью оплатила штраф, пишет ТАСС.

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Google Банкротство Россия

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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