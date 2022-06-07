Суд арестовал ₽1 млрд на счетах российской «дочки» Google по искам ВГТРК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 64,57 (-0,3) Инвестиции, 16:06
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 60,96 (-0,15) Инвестиции, 16:06
В НАТО отказались гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии Политика, 22:12
Глава МИД Черногории объяснил запрет на пролет самолета Лаврова Политика, 22:02
Первый поезд с украинским зерном отправился из Запорожья в Крым Политика, 21:58
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 21:43
У «дочки» «Вертолетов России» украли генераторы для вертолета-разведчика Общество, 21:36
РФС назвал города-претенденты на Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» Спорт, 21:05
Суд арестовал ₽1 млрд на счетах российской «дочки» Google по искам ВГТРК Бизнес, 21:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:56
ООН сообщила о смерти 4253 мирных жителей на Украине Политика, 20:47
ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц Финансы, 20:37
В ООН не подтвердили обвинения в адрес России в краже украинского зерна Экономика, 20:32
Агент сообщил о срыве трансфера Головина в один из богатейших клубов АПЛ Спорт, 20:21
ЦБ представил план по запуску торгов ПИФ с заблокированными активами Инвестиции, 20:15
ЕС обяжет производителей выпускать устройства с единым разъемом зарядки Технологии и медиа, 20:11
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Бизнес ,  
0 

Суд арестовал ₽1 млрд на счетах российской «дочки» Google по искам ВГТРК

ВГТРК потребовала в суде восстановить доступ к своим заблокированным каналам на YouTube и взыскать неустойку с Google
Alphabet GOOGL $2 342,28 +2,26% Купить
Фото: Анна Сергеева / РБК
Фото: Анна Сергеева / РБК

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета российского подразделения Google ООО «Гугл» на общую сумму 1 млрд руб. в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК, следует из определений суда в картотеке арбитражных дел.

В первом иске, который телекомпания направила против Google LLC (США), ООО «Гугл», Google Commerce Limited и Google Ireland Limited, указаны как третьи лица телеведущие Ольга Скабеева, Евгений Попов и Аркадий Мамонтов. Во втором иске с теми же ответчиками третьим лицом указан телеведущий Владимир Соловьев.

В обоих исках телевизионная компания потребовала восстановить доступ к заблокированным каналам ВГТРК на YouTube и взыскать неустойку. Суд удовлетворил требования ВГТРК принять обеспечительные меры и по каждому иску наложил арест на денежные средства и имущество ООО «Гугл» на сумму 500 млн руб. Определения суда могут быть обжалованы в течение месяца.

Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов
Технологии и медиа
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Суд ранее также наложил арест на имущество и счета российского подразделения Google по искам компании «ГПМ Развлекательное телевидение», принадлежащей холдингу «Газпром-медиа», телекомпании НТВ, «Телеканала 360», телеканала «Звезда» и АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT. Поводом стала блокировка каналов этих российских СМИ на YouTube. Роскомнадзор потребовал снять ограничения, заявив, что они «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Также суд назначил Google оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. В мае российские приставы завели в отношении Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа. После этого российское подразделение компании начало процесс банкротства. Это решение в ООО «Гугл» объяснили тем, что арест его банковского счета «сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение штата и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств».

Читайте на РБК Pro
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Кола от «Очаково»: почему копировать западные бренды — плохая стратегия
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Sam Mcghee / Unsplash Как презентовать результат работы, чтобы его оценили: 3 способа
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Google ВГТРК
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
«Первый канал» подал в суд на Google
Технологии и медиа
WSJ узнал об отъезде сотрудников Google из России
Технологии и медиа
Российская «дочка» Google начала процесс банкротства
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter