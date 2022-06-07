Суд арестовал ₽1 млрд на счетах российской «дочки» Google по искам ВГТРК

ВГТРК потребовала в суде восстановить доступ к своим заблокированным каналам на YouTube и взыскать неустойку с Google

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Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета российского подразделения Google ООО «Гугл» на общую сумму 1 млрд руб. в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК, следует из определений суда в картотеке арбитражных дел.

В первом иске, который телекомпания направила против Google LLC (США), ООО «Гугл», Google Commerce Limited и Google Ireland Limited, указаны как третьи лица телеведущие Ольга Скабеева, Евгений Попов и Аркадий Мамонтов. Во втором иске с теми же ответчиками третьим лицом указан телеведущий Владимир Соловьев.

В обоих исках телевизионная компания потребовала восстановить доступ к заблокированным каналам ВГТРК на YouTube и взыскать неустойку. Суд удовлетворил требования ВГТРК принять обеспечительные меры и по каждому иску наложил арест на денежные средства и имущество ООО «Гугл» на сумму 500 млн руб. Определения суда могут быть обжалованы в течение месяца.

Суд ранее также наложил арест на имущество и счета российского подразделения Google по искам компании «ГПМ Развлекательное телевидение», принадлежащей холдингу «Газпром-медиа», телекомпании НТВ, «Телеканала 360», телеканала «Звезда» и АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT. Поводом стала блокировка каналов этих российских СМИ на YouTube. Роскомнадзор потребовал снять ограничения, заявив, что они «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Также суд назначил Google оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. В мае российские приставы завели в отношении Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа. После этого российское подразделение компании начало процесс банкротства. Это решение в ООО «Гугл» объяснили тем, что арест его банковского счета «сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение штата и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств».