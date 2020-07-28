Google пояснил блокировку канала «Царьград» в YouTube

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Аккаунт телеканала «Царьград», принадлежащего бизнесмену Константину Малофееву, заблокировали в YouTube из-за нарушения законодательства. Об этом представители Google сообщили РБК.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия», — уточнили в компании.

Представитель телеканала пояснил РБК, что на YouTube заблокировали канал не только «Царьграда», но и сайта исторического общества «Двуглавый орел». Доступ к первому ограничили с формулировкой «за нарушение условий» платформы, ко второму за «нарушение экспортного законодательства». «Мы делаем вывод, что обе эти блокировки — политическая акция против Малофеева», — заявил представитель, отметив, что юристы телеканала готовят обращение в суд. По его словам, юристы объяснили формулировки блокировок тем, что Малофеев находится в санкционных списках США.

На сайте «Царьграда» сказано, что канал заблокировали без предупреждения и объяснения причин. «Произошедшее — абсолютная неожиданность для нас: редакция не получала никаких предупреждений, уведомлений и страйков от YouTube», — указано в сообщении.