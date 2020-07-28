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Google пояснил блокировку канала «Царьград» в YouTube

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Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Аккаунт телеканала «Царьград», принадлежащего бизнесмену Константину Малофееву, заблокировали в YouTube из-за нарушения законодательства. Об этом представители Google сообщили РБК.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия», — уточнили в компании.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Представитель телеканала пояснил РБК, что на YouTube заблокировали канал не только «Царьграда», но и сайта исторического общества «Двуглавый орел». Доступ к первому ограничили с формулировкой «за нарушение условий» платформы, ко второму за «нарушение экспортного законодательства». «Мы делаем вывод, что обе эти блокировки — политическая акция против Малофеева», — заявил представитель, отметив, что юристы телеканала готовят обращение в суд. По его словам, юристы объяснили формулировки блокировок тем, что Малофеев находится в санкционных списках США.

На сайте «Царьграда» сказано, что канал заблокировали без предупреждения и объяснения причин. «Произошедшее — абсолютная неожиданность для нас: редакция не получала никаких предупреждений, уведомлений и страйков от YouTube», — указано в сообщении.

На странице телеканала в социальной сети «ВКонтакте» приводится скриншот уведомления о блокировке в Google. Там говорится, что аккаунт «Царьграда» отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство.

В 2014 году МВД Украины открыло в отношении Малофеева уголовное производство по подозрению в «пособничестве незаконным вооруженным формированиям на территории Украины». В том же году бизнесмена внесли в санкционные списки США и ЕС.

В начале июля главного редактора телеканала «Царьград» Дарью Токареву оштрафовали на 120 тыс. руб. за распространение фейков о коронавирусе. Юрист, советник генерального директора по правовым вопросам «Царьград медиа» Виталий Беспалов уточнил РБК, что первую инстанцию защита проиграла и собирается подавать апелляцию. Он также пояснил, что речь идет о публикации, в которой российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что тесты на коронавирус могут быть «заражены», и это «проделки Великобритании».

Теги: блокировка, новости, Google, «Царьград», YouTube
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