Советник Байдена по нацбезопасности заразился коронавирусом

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома в Twitter.

«У него нет симптомов, и он не был в тесном контакте с президентом», — отметили в ведомстве.

В начале мая положительный тест на COVID-19 сдал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он был полностью вакцинирован, прошел ревакцинацию, а симптомы болезни оказались слабовыраженными, говорил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Госсекретарь не встречался с президентом США Джо Байденом несколько дней до получения результата теста.

В середине прошлого месяца коронавирус выявили и у дочери президента Эшли. Из-за болезни она отложила поездку в Эквадор, Панаму и Коста-Рику.

С начала июня коронавирус нашли у верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, министра иностранных дел Анналены Бербок и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.