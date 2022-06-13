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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Blair Gable / Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сдал положительный тест на коронавирус. Об этом политик сообщил в Twitter.

«У меня положительный результат [теста] на COVID-19», — написал Трюдо.

Он добавил, что уйдет на самоизоляцию и будет следовать рекомендациям врачей. Политик отметил, что чувствует себя хорошо, так как ранее сделал прививку от коронавируса.

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Трюдо сдал положительный тест на COVID-19 через несколько дней после того, как вернулся в Оттаву с Саммита Америк. В этом году мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. На саммите главы государств и правительств стран Западного полушария формируют общую стратегию решения стоящих перед государствами региона проблем.

Встречи проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников.

На саммите кроме Трюдо присутствовал президент США Джо Байден. Трюдо посещал обед, организованный американским президентом, а также встречался со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, передает Reuters. Чиновник из американской администрации сообщил агентству, что Трюдо и Байден тесно не контактировали.

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Это не первый раз, когда Трюдо заболевает коронавирусом. В прошлый раз он заразился инфекцией в январе.

Теги
коронавирус Джастин Трюдо Джо Байден Канада
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