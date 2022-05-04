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Пандемия коронавируса ,  
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Блинкен сдал положительный тест на COVID-19

До заражения коронавирусом госсекретарь не встречался с Байденом лично несколько дней, уточнили в Госдепартаменте. У Блинкена слабовыраженные симптомы, однако он все равно будет находиться на карантине и работать из дома
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Al Drago / AP)

Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на коронавирус, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

«Секретарь Блинкен сдал положительный результат на COVID. Хорошая новость в том, что он был полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы», — сказал Прайс, отметив, что госсекретарь не встречался с президентом Джо Байденом лично уже несколько дней.

Представитель Госдепартамента уточнил, что Блинкен будет находиться на карантине и работать из дома.

Псаки заявила о положительном тесте на COVID
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Джен Псаки

Ранее, 31 марта, коронавирус выявили у директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, который за день до этого, 30 марта, встречался с Байденом. «Их взаимодействие не считается тесным контактом, как определено руководством CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США)», — уточнили в пресс-службе ЦРУ. По данным ЦРУ, у Бернса зафиксировали легкие симптомы, его тогда отправили на пятидневную изоляцию. Также телеканал CNBC передавал, что глава ЦРУ был вакцинирован от COVID-19, а во время встречи с президентом соблюдал дистанцию и был в маске.

В марте у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки тоже обнаружили COVID-19. Причем это уже был второй раз, когда у нее выявили коронавирус. В этот раз у нее были «легкие симптомы», однако ей пришлось отказаться сопровождать Байдена в поездке в Европе. Сам президент тоже сдал тест, так как он накануне дважды встречался с Псаки — в итоге результат Байдена был отрицательный.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего за период пандемии в США коронавирус обнаружили у 81,5 млн американцев, около 996 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU
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Энтони Блинкен Госдепартамент США коронавирус COVID-19
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